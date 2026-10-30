El precio de la gasolina en Ceuta alcanza una media de 1,594 euros por litro para la 95 este viernes, 30 de octubre de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica. La media de la gasolina 98 es de 1,615 euros por litro y la del gasóleo A, de 1,739 euros por litro.

Lee tambien: Precio de la gasolina en Ceuta hoy, jueves 29 de octubre

El Ministerio recoge precios de 10 estaciones en la ciudad. Para la gasolina 95, la tarifa más baja es de 1,574 euros por litro y la más alta, de 1,614 euros. En el caso del gasóleo A, los precios se sitúan entre 1,724 y 1,749 euros por litro.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Las gasolineras más baratas hoy

Estas son las cinco estaciones con los precios más bajos para cada carburante, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Todos los importes se expresan en euros por litro.

Lee tambien: Precio de la gasolina en Ceuta hoy, miércoles 28 de octubre

Gasolina 95

Las dos estaciones ON365 encabezan la relación con el mismo precio, 1,574 euros por litro. Las tres estaciones Shell que les siguen ofrecen la gasolina 95 a 1,593 euros por litro.

ON365: muelle Alfau, s/n, 1,574 €/l.

muelle Alfau, s/n, 1,574 €/l. ON365: avenida Teniente Gral. Muslera, s/n, 1,574 €/l.

avenida Teniente Gral. Muslera, s/n, 1,574 €/l. Shell Catena: avenida Martínez Catena, 6, 1,593 €/l.

avenida Martínez Catena, 6, 1,593 €/l. Shell Punta Almina: avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, 1,593 €/l.

avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, 1,593 €/l. Shell Muelle Dato: avenida Muelle Dato, 8, 1,593 €/l.

Las dos tarifas más bajas están dos céntimos por litro por debajo de la media de la ciudad. Entre ellas y las tres estaciones Shell hay una diferencia de 1,9 céntimos por litro.

Gasolina 98

Shell Muelle Dato presenta el precio más bajo de gasolina 98, con 1,593 euros por litro. A continuación aparecen las dos estaciones ON365, ambas a 1,604 euros por litro.

Shell Muelle Dato: avenida Muelle Dato, 8, 1,593 €/l.

avenida Muelle Dato, 8, 1,593 €/l. ON365: muelle Alfau, s/n, 1,604 €/l.

muelle Alfau, s/n, 1,604 €/l. ON365: avenida Teniente Gral. Muslera, s/n, 1,604 €/l.

avenida Teniente Gral. Muslera, s/n, 1,604 €/l. Shell Catena: avenida Martínez Catena, 6, 1,623 €/l.

avenida Martínez Catena, 6, 1,623 €/l. Shell Punta Almina: avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, 1,623 €/l.

La tarifa de Shell Muelle Dato queda 2,2 céntimos por litro por debajo de la media de la gasolina 98. Las dos estaciones ON365 también se sitúan por debajo de ese promedio.

Diésel

Para el gasóleo A, las dos estaciones Cepsa de González Tablas y Martínez Catena comparten el precio más bajo, de 1,724 euros por litro. Las dos ON365 aparecen a continuación, con 1,729 euros por litro.

Cepsa: avenida González Tablas, s/n, 1,724 €/l.

avenida González Tablas, s/n, 1,724 €/l. Cepsa: avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo, 1,724 €/l.

avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo, 1,724 €/l. ON365: muelle Alfau, s/n, 1,729 €/l.

muelle Alfau, s/n, 1,729 €/l. ON365: avenida Teniente Gral. Muslera, s/n, 1,729 €/l.

avenida Teniente Gral. Muslera, s/n, 1,729 €/l. Shell Catena: avenida Martínez Catena, 6, 1,748 €/l.

La diferencia entre las dos tarifas más bajas de diésel y la media de Ceuta es de 1,5 céntimos por litro. Frente al precio máximo de 1,749 euros, la diferencia es de 2,5 céntimos por litro.

Las más caras

Entre las estaciones con los precios más altos de gasolina 95, las dos Cepsa de Martínez Catena y González Tablas registran 1,614 euros por litro. La estación de la avenida Juan de Borbón marca 1,594 euros por litro.

Cepsa: avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo, 1,614 €/l.

avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo, 1,614 €/l. Cepsa: avenida González Tablas, s/n, 1,614 €/l.

avenida González Tablas, s/n, 1,614 €/l. Cepsa: avenida Juan de Borbón, 27, 1,594 €/l.

La distancia entre el precio mínimo y el máximo de gasolina 95 es de cuatro céntimos por litro. La tarifa de Cepsa en Juan de Borbón coincide con la media de este carburante en la ciudad.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del carburante que utiliza el vehículo y comprobar la dirección de la estación. Una misma gasolinera puede ocupar posiciones distintas según se consulte la gasolina 95, la 98 o el diésel.

También es útil revisar el precio indicado en el surtidor antes de llenar el depósito. Para valorar la diferencia entre estaciones, hay que tener en cuenta tanto el precio por litro como la cantidad que se va a repostar.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Te puede interesar