El Granad. Tenerife W – Athletic Club W se juega el lunes 2 de noviembre a las 20:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

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Partido: Granad. Tenerife W – Athletic Club W

Granad. Tenerife W – Athletic Club W Competición: Liga F, jornada 9

Liga F, jornada 9 Fecha: lunes 2 de noviembre

lunes 2 de noviembre Hora: 20:00 (hora peninsular)

20:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

El partido entre Granad. Tenerife W y Athletic Club W se enmarca en la jornada 9 de la Liga F. El equipo local, Granad. Tenerife W, ocupa la 8ª posición con 11 puntos tras 8 partidos, habiendo anotado 12 goles y recibido 14. En sus últimos 5 encuentros, han logrado 3 victorias y 2 derrotas. Por su parte, el Athletic Club W se sitúa en la 3ª posición con 15 puntos, también en 8 partidos, con un balance de 12 goles a favor y 8 en contra. Su trayectoria reciente incluye 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Granad. Tenerife W: 8º con 11 puntos en 8 partidos (12 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-V-V-V-D)

Athletic Club W: 3º con 15 puntos en 8 partidos (12 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-V-E-V-D)

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