Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el jueves 20 de agosto de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE.
Lotería Nacional
Primer premio: 300000
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La Primitiva
01 · 09 · 20 · 22 · 37 · 45
Complementario: 02
Reintegro: 9
Joker: 7223901
Bonoloto
01 · 02 · 16 · 20 · 28 · 47
Complementario: 10
Reintegro: 9
EuroDreams
19 · 20 · 24 · 28 · 30 · 33
Número Sueño: 03
ONCE
Super 11
05, 08, 21, 22, 24, 34, 36, 38, 41, 44, 51, 52, 55, 62, 64, 67, 72, 73, 75, 84 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
999 — Último sorteo del día (21:15)
Cupón Diario
68920 — Serie 008 — 500.000 € — Reintegros 6 / 0
Mi día de la ONCE
4 de noviembre de 1970 · número de la suerte 08
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.