Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el jueves 24 de septiembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams, Lototurf y ONCE.
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Lotería Nacional
Primer premio: 21012 — 30.000 € al décimo
Segundo premio: 37776 — 6.003 € al décimo
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Reintegros: 2, 5, 6
Extracciones de cuatro cifras: 1667 · 2521 · 3028 · 7001
Extracciones de tres cifras: 065 · 074 · 170 · 345 · 498 · 530 · 599
Extracciones de dos cifras: 07 · 19 · 33 · 41 · 51 · 54 · 79 · 84 · 98
La Primitiva
06 · 09 · 21 · 32 · 38 · 45
Complementario: 28
Reintegro: 9
Joker: 7206235
Bonoloto
01 · 11 · 16 · 22 · 43 · 44
Complementario: 04
Reintegro: 0
EuroDreams
06 · 13 · 14 · 18 · 20 · 32
Número Sueño: 04
Lototurf
01 · 09 · 10 · 11 · 13 · 30
Reintegro: 8
Caballo ganador: 6
ONCE
Super 11
07, 17, 19, 29, 30, 43, 49, 51, 52, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 73, 76, 78, 80, 85 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
047 — Último sorteo del día (21:15)
Cupón Diario
35972 — Serie 044 — 500.000 € — Reintegros 3 / 2
Mi día de la ONCE
26 de abril de 2006 · número de la suerte 05
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.