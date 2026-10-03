Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el sábado 3 de octubre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto y ONCE.
Lotería Nacional
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Primer premio: 15024 — 60.000 € al décimo
Segundo premio: 55670 — 12.006 € al décimo
Reintegros: 0, 4, 8
Extracciones de cuatro cifras: 3351 · 4144 · 4206 · 5339
Extracciones de tres cifras: 038 · 344 · 410 · 421 · 468 · 515 · 609 · 738 · 745 · 814
Extracciones de dos cifras: 01 · 22 · 23 · 37 · 59 · 61 · 87 · 91 · 94
La Primitiva
📊 Todos los resultados de La Primitiva →
06 · 20 · 24 · 27 · 44 · 45
Complementario: 12
Reintegro: 2
Joker: 7407593
Bonoloto
📊 Todos los resultados de Bonoloto →
20 · 27 · 30 · 31 · 39 · 41
Complementario: 11
Reintegro: 9
ONCE
Super 11
04, 07, 08, 10, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 33, 37, 41, 45, 47, 54, 63, 72, 75 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
844 — Último sorteo del día (21:15)
Mi día de la ONCE
5 de mayo de 1995 · número de la suerte 06
Sueldazo Fin de Semana
25456 — Serie 035 — Reintegros 6
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.