Juan Sergio Redondo, presidente y portavoz de Vox Ceuta, y Ana García, vicepresidenta, se han reunido con los responsables de ATME para conocer sus demandas ante la situación que viven los militares tras la invasión de Ceuta.

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Vox Ceuta anima a los ceutíes a mostrar su apoyo uniéndose esta tarde a la concentración en la Plaza de Los Reyes.

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