El Partido Popular ha calificado como un «ataque híbrido» el cruce de 80.000 inmigrantes a Ceuta en un periodo de 24 horas, lo que ha alarmado a los socios europeos del país.

Lee tambien: Juan Jesús Vivas Lara interviene ante el Partido Popular Europeo

▶ Ver el vídeo en Facebook

La formación política ha instado a España a no ignorar este asunto y ha subrayado la necesidad de revertir la situación que afecta a toda Europa.

Lee tambien: Reunión de Vox Ceuta con ATME por situación de militares

Publicación original de Partido Popular Europa: ver en redes sociales.