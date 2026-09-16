El Partido Popular de Ceuta ha criticado al señor Sánchez, señalando que mientras se han incrementado las plantillas para dar nuevas nacionalidades en 657 personas y para regularizaciones masivas en 550, solo se ha reforzado con 50 personas para Ceuta.

Lee tambien: Ignacio Gil Lázaro critica al Gobierno por Ceuta

El PP de Ceuta cuestiona la diferencia en la asignación de personal del gobierno, mostrando una preocupación por la aparente falta de urgencia hacia Ceuta en comparación con otros temas nacionales.

Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

Lee tambien: Vox Ceuta critica el incumplimiento de acuerdos por Marruecos