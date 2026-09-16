El MDyC Ceuta ha informado sobre quejas recibidas de varias familias respecto a la gestión de personal en centros educativos. Según las quejas, solo hay personal suficiente para 40 niños, mientras que las solicitudes alcanzan las 120.

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El partido destaca no solo la tardanza en el suministro de personal, sino también la nefasta gestión que se está llevando a cabo en estos centros educativos.

Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

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