El Partido Popular de Ceuta destaca la importancia de la defensa de las fronteras europeas. En una reciente declaración, enfatizan que esta protección debe ser prioritaria tanto en Polonia y Finlandia como en Ceuta.

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Alma Ezcurra Almansa ha agradecido el compromiso con esta causa, según la comunicación difundida por el partido local.

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