El rector de la UNED, Ricardo Mairal, ha mantenido una reunión con el presidente de la Ciudad de Ceuta, Juan Vivas, a quien le ha expresado su apoyo y solidaridad. El objetivo del encuentro es asegurar que el curso universitario comience con normalidad.

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En la recepción han estado presentes la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco; el director de la UNED en Ceuta, Carlos Rontomé; la secretaria de la Universidad a Distancia, Yolanda Bel, y el vicerrector de Centros Asociados, Jesús de Andrés.

Publicación original de Gobierno de Ceuta: ver en redes sociales.

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