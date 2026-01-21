Ricardo Godino, concejal del Partido Popular durante una década en Moraleja de Enmedio (Madrid), ha realizado la primera confesión en el juicio que enfrenta a Juan Granados y a seis exalcaldes del partido.

En un escrito presentado ante el tribunal, Godino reconoció cómo se manipulaban contratos públicos en favor de un empresario concreto, asegurando que actuaba cumpliendo instrucciones superiores. Esta declaración supone un giro significativo en el proceso, que investiga posibles irregularidades y casos de corrupción dentro de la gestión municipal.

El juicio continúa, con la atención puesta en los detalles que puedan esclarecer el alcance de las prácticas denunciadas y las responsabilidades de cada implicado.