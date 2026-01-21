El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue «muy atento» la evolución del accidente ocurrido en Gelida, donde un muro de contención se desplomó sobre un tren de la línea R4, causando la muerte del maquinista y dejando a 39 personas heridas, cuatro de ellas en estado grave.

A través de su cuenta oficial en X, Sánchez expresó su apoyo a los afectados: «Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también se solidarizó con las víctimas, lamentando la «semana negra» tras el reciente accidente en Adamuz (Córdoba) y enviando «un fuerte abrazo a Cataluña».

El incidente se produjo cuando el muro cayó sobre el primer vagón del tren, deformándolo gravemente y afectando a la mayoría de los pasajeros. Los equipos de emergencia han atendido a 33 personas con heridas leves o moderadas y continúan trabajando para asegurar la atención de todos los afectados.