El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este martes en Bruselas una respuesta “categórica e inequívoca” de las instituciones de la Unión Europea ante la crisis que vive Ceuta desde las entradas masivas registradas los días 30 y 31 de julio.

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Vivas ha calificado estos acontecimientos como un ataque a la integridad territorial de la ciudad, de España y de Europa.

Esta solicitud se enmarca en el contexto de la crisis migratoria más grave de la historia reciente de Ceuta.

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