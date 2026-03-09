La joven se incorpora al programa presentado por Emma García, marcando un nuevo paso en su trayectoria televisiva y abriendo la puerta a un posible regreso a ‘Supervivientes’.
El programa Fiesta ha dado la bienvenida este sábado a una nueva integrante en su equipo de colaboradores: Rocío Flores. La joven, que ha sido recibida con entusiasmo por la presentadora Emma García, se estrena en este nuevo formato afrontando el reto con una mezcla de nerviosismo y optimismo.
Un debut marcado por la expectación
En su primera toma de contacto con el plató, Rocío Flores ha reconocido sentirse inquieta ante este nuevo proyecto, aunque se muestra motivada por la oportunidad. «Estoy bastante nerviosa, porque al final es un programa nuevo, no conozco a nadie. Pero cuando me lo ofrecieron… Vengo con buenas expectativas y con ganas», ha declarado la nueva colaboradora.
Por su parte, Emma García no ha ocultado su satisfacción por la incorporación. La presentadora ha confesado que tenía un gran interés personal en conocer a la invitada, dada la constante exposición mediática que ha rodeado a la hija de Rocío Carrasco. «A mí me ha hecho ilusión porque quería conocerte. Hemos escuchado tanto de ti y hemos visto tantas cosas de ti que quería verte así, de cerquita», admitió García.
El recuerdo de su paso por Honduras
Durante la entrevista, el programa repasó la experiencia de Rocío Flores en Supervivientes, una etapa que la joven recuerda con especial fuerza mental. Al ser preguntada sobre cómo logró gestionar la dureza del concurso, Flores explicó que su determinación fue clave: «Mentalmente estaba en un momento fuerte y sabía a lo que iba. Partiendo de la base que es un concurso extremo, yo me puse el objetivo de que la gente pudiese conocerme y me hice un escudo de ‘no me puedo permitir el lujo de estar débil mentalmente'».
Lejos de cerrar esa etapa, la nueva colaboradora ha dejado una puerta abierta a un posible reencuentro con el reality más extremo de Telecinco, asegurando que estaría dispuesta a volver a las playas de Honduras si se presentase la ocasión. Con este fichaje, Fiesta refuerza su plantel de colaboradores y garantiza nuevos puntos de interés en la crónica social del programa.