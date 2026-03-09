A menos de una semana para las elecciones autonómicas del 15 de marzo, el último barómetro de 40dB. Dibuja un escenario de fortalecimiento de la derecha radical. Vox experimenta un ascenso de más de tres puntos en intención de voto, consolidándose como la fuerza con mayor crecimiento, mientras que el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco permanece paralizado en sus cifras de 2022.

El trasvase de votos clave en la derecha

El crecimiento de Vox no es casual y se apoya en una fuga directa desde las filas populares. Según los datos del sondeo:

Fuga del PP: Casi un 10% de los votantes que apoyaron a Mañueco hace cuatro años se decantaría ahora por la formación de Santiago Abascal.

Casi un de los votantes que apoyaron a Mañueco hace cuatro años se decantaría ahora por la formación de Santiago Abascal. Fisura en el PSOE: Vox logra atraer incluso a un 3% de los antiguos votantes socialistas de Luis Tudanca, una transferencia que supera a la que consigue captar el propio PP desde la izquierda.

Vox logra atraer incluso a un de los antiguos votantes socialistas de Luis Tudanca, una transferencia que supera a la que consigue captar el propio PP desde la izquierda. Solidez del bloque: Con estos datos, Mañueco revalidaría su victoria con unos 31 escaños, pero quedaría totalmente condicionado por un Vox mucho más fuerte que volvería a tener la llave del Gobierno.

El PSOE resiste mejor que en otras comunidades

A pesar de que el Partido Socialista sufriría una leve caída de 1,6 puntos, los datos en Castilla y León ofrecen un respiro relativo a Ferraz si se comparan con las recientes debacles en Aragón y Extremadura.

Los socialistas mantendrían el pulso en la segunda posición, aunque la encuesta les asigna una pérdida de aproximadamente dos procuradores en las Cortes.

El candidato socialista, Carlos Martínez, compite directamente con Mañueco en valoración personal, con un 34,2% de opiniones positivas frente al 25,1% del actual presidente.

La izquierda alternativa y los partidos provinciales

El panorama a la izquierda del PSOE sigue siendo crítico. La coalición IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo apenas alcanzaría el 3,6% de los votos (entre 0 y 1 escaño), mientras que Podemos camina hacia la desaparición en la cámara autonómica con un 1,8%.

Por su parte, las formaciones de la «España Vaciada» mantienen su relevancia: Soria ¡Ya! y Unión del Pueblo Leonés (UPL) muestran una altísima fidelidad de voto (cercana al 80%), lo que les permitiría retener su representación y ser determinantes en un hemiciclo cada vez más fragmentado.