El trágico accidente en la pasarela costera de Santander, que se cobró la vida de seis jóvenes, tiene en Ainara a su única y milagrosa superviviente. La joven alavesa de 19 años logró salvarse del desplome que acabó con sus seis amigos gracias a una resistencia física y psicológica que los servicios de emergencia han calificado de heroica.

Una resistencia límite sobre el vacío

Según los testimonios de las primeras unidades de rescate y la reconstrucción de los hechos, Ainara no cayó directamente al agua o contra las rocas como el resto de sus acompañantes. En un acto de instinto puro, la joven logró frenar su caída en los instantes iniciales del derrumbe:

La joven se aferró con las uñas a las grietas de la pared y a los restos de la estructura que aún permanecían anclados. Lucha contra la fatiga: «Aguantó con las uñas contra la pared», describen fuentes cercanas a la investigación, resaltando que permaneció suspendida en una posición crítica mientras veía cómo la estructura desaparecía bajo sus pies.

El rescate: Su capacidad para mantener la calma y seguir las indicaciones de los operarios de emergencia fue determinante para que pudieran izarla antes de que sus fuerzas flaquearan por completo.

El dolor por la pérdida de sus seis amigos

A pesar de haber salvado la vida, el impacto emocional para la joven alavesa es incalculable. El grupo, que se encontraba disfrutando de una jornada en la zona de El Bocal, se vio sorprendido por el colapso repentino de una pasarela que, según las primeras hipótesis, presentaba un estado de deterioro avanzado.

La tragedia ha conmocionado tanto a la comunidad de Santander como a la provincia de Álava, de donde procedían los jóvenes. Mientras Ainara se recupera de las heridas físicas, las autoridades locales han abierto una investigación para determinar las causas del desplome y por qué no se habían restringido los accesos a una estructura que ha resultado ser una trampa mortal.