Chenoa y Marc Giró serán finalmente los encargados de presentar las Campanadas de RTVE en la noche del 31 de diciembre. La artista y el comunicador toman el relevo de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, quienes inicialmente iban a dar la bienvenida a 2026 desde la Puerta del Sol, pero que han tenido que renunciar por un problema de salud del humorista.

La elección de Chenoa y Marc Giró se ha conocido antes del comunicado oficial que la cadena pública tenía previsto emitir este 18 de diciembre por la noche. Con esta decisión, RTVE apuesta por dos rostros muy reconocibles: Chenoa, que recientemente ha estado al frente de Operación Triunfo en Prime Video, y Marc Giró, que vive un gran momento profesional gracias a su late show.

Ambos competirán en una de las noches televisivas más importantes del año con otras cadenas, donde nombres como Cristina Pedroche en Antena 3 o Sandra Barneda en Telecinco volverán a ser protagonistas del cambio de año.

La noticia fue adelantada por el periodista Rocco Steinhäuser en el programa Versió RAC1, quien confirmó a través de redes sociales que el acuerdo con RTVE estaba completamente cerrado, pese a que sus nombres no figuraban inicialmente entre los favoritos.

La renuncia de Buenafuente se produjo días después de anunciarse oficialmente su participación en las Campanadas. El propio presentador explicó en redes sociales que había sufrido un episodio de estrés que le obligó a parar y priorizar su recuperación. “Mi cuerpo dijo que tenía que parar y así lo hice”, señaló, agradeciendo el apoyo de los profesionales sanitarios, su entorno y de RTVE.

Buenafuente también quiso aclarar que no veía adecuado forzarse para un evento de esta magnitud: “No creo que tenga que acelerar mi recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz”, explicó, confirmando que no presentaría las Campanadas junto a Silvia Abril pese a la ilusión que ambos tenían puesta en ese proyecto.

De este modo, Chenoa y Marc Giró se convierten en la nueva apuesta de la televisión pública para una de las citas más seguidas del año, en una noche en la que millones de espectadores despedirán 2025 y darán la bienvenida a 2026 desde la emblemática Puerta del Sol.