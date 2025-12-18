Ya se conocen los números agraciados en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 18 de diciembre de 2025. Compruebe si su décimo ha resultado premiado en esta jornada, una de las más tradicionales del calendario de juegos estatales en España.

Resultados de la Lotería Nacional

Los números premiados en el sorteo de hoy han sido los siguientes:

• Primer Premio: 55.398

• Segundo Premio: 46.845

• Reintegros: 3, 9 y 8

Detalles del sorteo

La Lotería Nacional es un sorteo basado en un número de cinco cifras y destaca por ser uno de los juegos que mayor porcentaje de su recaudación —un 70%— destina directamente a los premios.

• Precio del décimo: Los sorteos de los jueves tienen un coste de 3 euros.

• Próximas citas: El precio varía según la importancia del sorteo, pasando a los 6 euros en sábados ordinarios y hasta los 20 euros en casos de sorteos extraordinarios.

Aviso Importante: El periódico no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado..