La selección nacional de fútbol de Marruecos ha encendido la pasión de todo un país tras proclamarse campeona de la FIFA Arab Cup 2025, en un partido final vibrante ante Jordania que terminó con marcador de 3‑2 tras tiempo extra en el estadio de Lusail, en Catar.

La victoria, que marca un hito histórico para el fútbol marroquí, desató una ola de celebraciones multitudinarias en las principales ciudades de Marruecos. Miles de aficionados tomaron las calles de Rabat, Casablanca, Fez y otras urbes, ondeando banderas rojas y verdes, entonando cánticos de triunfo y llenando plazas y avenidas en una noche de alegría sin precedentes.

En vídeos que circulan por redes sociales, se puede ver a hinchas saltando de emoción, tocando tambores y gritando consignas como “¡Hato El Maghrib!”, mientras jóvenes y familias celebran juntos el éxito de Los Leones del Atlas.

Un título esperado y celebrado

Este triunfo llega tras una campaña sobresaliente de Marruecos en la Copa Árabe, donde el equipo mostró un fútbol ofensivo y una gran fortaleza mental para superar desafíos importantes camino al título. La final contra Jordania requirió tiempo extra para definir al campeón, en un duelo que mantuvo el suspenso hasta el último instante del encuentro.

Las imágenes y grabaciones que se difunden muestran cómo la victoria no solo fue festejada en clubes y plazas, sino también en transportes públicos y estaciones de metro, donde aficionados compartieron el triunfo con quienes iban vestidos con camisetas de la selección nacional.

Repercusiones y orgullo nacional

La conquista de la Arab Cup representa no solo un logro deportivo para Marruecos, sino también un motivo de orgullo nacional y regional. A través de redes sociales, innumerables marroquíes compartieron fotos y videos de la celebración, mientras los hinchas en las calles seguían festejando horas después del pitido final.

Con este título, Marruecos refuerza su creciente reputación en el fútbol internacional, sumándose a otros éxitos recientes de sus selecciones y contribuyendo a un ambiente de entusiasmo deportivo en todo el país.