Marruecos se consagró campeón de la Copa Árabe luego de derrotar 3-2 a Jordania en una final electrizante, cargada de goles espectaculares, decisiones del VAR y un desenlace no apto para cardíacos. El seleccionado jordano, que será rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026, estuvo a minutos de la hazaña, pero terminó cediendo ante la jerarquía marroquí.

El encuentro comenzó de manera impactante. A los tres minutos y medio, Oussama Tannane sorprendió a todos con un remate desde detrás de mitad de cancha al advertir al arquero Yazeed Abulaila adelantado. El disparo preciso se coló en el arco y rápidamente dio la vuelta al mundo, perfilándose como serio candidato al próximo Premio Puskás que entrega la FIFA.

Lejos de quedar golpeada, Jordania reaccionó en el segundo tiempo y logró el empate gracias a un potente cabezazo de Ali Olwan, tras un centro preciso de Mohannad Abu Taha. Minutos más tarde, una mano dentro del área de Aschraf El Mahdioui derivó en penal luego de la intervención del VAR. Nuevamente Olwan se hizo cargo de la ejecución y puso el 2-1 que parecía encaminar el título para el conjunto asiático.

Sin embargo, cuando el partido se moría, Marruecos encontró el empate. Un tiro de esquina en tiempo de descuento terminó en una serie de rebotes que Abderrazak Hamdallah capitalizó con algo de fortuna para llevar el duelo al tiempo suplementario.

En el alargue no faltó la polémica: Jordania llegó a convertir el 3-2, pero el tanto fue anulado por una mano tras revisión del VAR. Ese golpe resultó decisivo, ya que Marruecos aprovechó el envión anímico y, otra vez a través de Hamdallah, selló el 3-2 definitivo que le permitió celebrar el título.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Jamal Sellami se quedó con la Copa Árabe y dejó a Jordania como subcampeón. El seleccionado jordano, de todos modos, ya piensa en su próximo gran desafío: será rival de la Selección Argentina en la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, el sábado 27 de junio a las 23.00 (hora argentina), en el estadio de Dallas, ubicado en Arlington.