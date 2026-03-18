La corporación pública diseña una estrategia sin precedentes este jueves con Pedro Almodóvar como reclamo principal y la redifusión del programa de Nathy Peluso

RTVE ha decidido redoblar su apuesta por su activo televisivo más mediático en un momento de incertidumbre para el formato. Este jueves, La 1 de TVE vivirá una jornada histórica al ceder prácticamente toda su franja de máxima audiencia a David Broncano. Desde las 21:45 horas y hasta las 02:30 de la madrugada, ‘La Revuelta’ ocupará la parrilla de la cadena pública en una maniobra que busca proteger el programa y capitalizar la esperada visita del cineasta Pedro Almodóvar.

La estrategia, que supone casi cinco horas ininterrumpidas de contenido vinculado a la productora Encofrados Encofrasa, responde a una doble necesidad. Por un lado, la cancelación del espacio de Dani Rovira, Al margen del todo, tras solo tres entregas debido a sus discretos resultados. Por otro, la voluntad de arropar a Broncano en un mes de marzo donde el formato ha mostrado signos de debilidad, registrando varios mínimos históricos tras cerrar en febrero su peor mes de la temporada.

El «efecto Almodóvar» frente a la competencia

El plato fuerte de la noche será un programa especial de duración extendida —más de tres horas— que contará con la presencia de Pedro Almodóvar. El director manchego acude al plató del Teatro Príncipe Gran Vía para promocionar su nueva cinta, Amarga Navidad, en la que supone su única entrevista concedida a un medio televisivo antes del estreno. Junto a él, también participará el polifacético Pablo Carbonell, en lo que RTVE vaticina como una entrega «especial» que se prolongará hasta la una de la madrugada.

Tras este bloque de estreno, la cadena ha optado por programar la reposición del encuentro con la artista Nathy Peluso, descartando la emisión de cine, habitual en esta franja tras el access. Esta decisión subraya la confianza absoluta de la Corporación en la «simbiosis» con Broncano, renovado recientemente por dos años más pese a la erosión de sus datos, que han pasado del 13,5% de cuota de pantalla en noviembre a una tendencia actual más irregular.

Ajustes en la programación y el salto de Henar Álvarez

Esta reorganización de la parrilla ha obligado a retrasar el esperado desembarco de Henar Álvarez en La 1. Su programa, Al cielo con ella, que el pasado domingo se despidió de La 2, será previsiblemente el sustituto definitivo del hueco dejado por Dani Rovira. No obstante, RTVE ha preferido posponer su estreno —que incluirá una entrevista exclusiva con Shakira desde Miami— hasta la próxima semana, evitando así la coincidencia con la festividad del Día del Padre en varias comunidades autónomas.

Con este despliegue, David Broncano se medirá directamente con los dos grandes pilares de la competencia: la gala de Supervivientes en Telecinco y la serie Perdiendo el juicio en Antena 3, que mantiene una sólida cuota superior al 12%. La noche de este jueves se presenta, por tanto, como un examen determinante para medir la capacidad de resistencia de ‘La Revuelta’ ante la televisión convencional.