La festividad de San José, que este 2026 cae en jueves, recupera su carácter no laborable en Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y País Vasco. Descubra el origen de esta celebración y las restricciones comerciales vigentes.

El calendario laboral de 2026 marca este jueves 19 de marzo como una jornada de especial relevancia en el mapa nacional. La festividad de San José, indisolublemente ligada a la celebración del Día del Padre, será jornada no laborable en cinco comunidades autónomas: Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y el País Vasco.

A pesar de que durante décadas esta fecha mantuvo la condición de festivo nacional de manera inamovible, la normativa actual deja en manos de los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos la potestad de incluirla o no en su calendario de jornadas inhábiles. Esta flexibilidad explica por qué el 19 de marzo oscila anualmente en el cuadrante laboral de diversas regiones de España.

Las comunidades en las que es fiesta

En la Comunidad Valenciana, la jornada adquiere un matiz festivo doble, puesto que coincide con la culminación de las Fallas, sus fiestas patronales. Por su parte, en Galicia, la Xunta mantiene esta fecha como un día de descanso generalizado, aunque con importantes matices en lo que respecta a la actividad económica.

En territorio gallego, la normativa vigente prohíbe la apertura de grandes superficies e hipermercados durante este jueves. Para el presente ejercicio de 2026, la administración autonómica solo ha autorizado la apertura especial de centros comerciales en fechas muy señaladas: el 2 de abril, el 26 de julio, el 15 de agosto y los domingos de diciembre (días 6, 13, 20 y 27), además del 29 de noviembre.

El origen del Día del Padre: de la devoción al celo

La elección del 19 de marzo para homenajear a los progenitores en España responde a una tradición que, si bien tiene raíces religiosas por la figura de San José —padre putativo de Jesús—, no se institucionalizó como tal hasta mediados del siglo XX.

Fue en 1950 cuando la iniciativa cobró fuerza, motivada curiosamente por un sentimiento de agravio comparativo. Algunos padres de la época manifestaron su descontento ante la atención que recibían las madres en su día, mientras que su labor en la educación de los hijos carecía de un reconocimiento similar. Ante esta situación, la profesora Manuela Vicente Ferrero impulsó la creación de una fecha conmemorativa. La elección del día de San José resultó natural dada la profunda raigambre católica de la sociedad española de entonces.

Posteriormente, el auge del consumo y la estrategia de los grandes almacenes terminaron por consolidar la fecha. El impulso comercial, especialmente centrado en sectores como la industria textil y la venta de corbatas, convirtió el Día del Padre en uno de los hitos económicos del año.

Una celebración con perspectiva global

Aunque en España la fecha es fija por su vinculación con el santoral, el origen mundial del Día del Padre se sitúa en Estados Unidos a principios del siglo XX. La impulsora fue Sonora Smart Dodd, quien deseaba homenajear a su padre, un hombre que crió en solitario a seis hijos tras el fallecimiento de su esposa.

Dodd propuso inicialmente el 5 de junio, coincidiendo con el cumpleaños de su progenitor, pero los retrasos en los oficios religiosos trasladaron la primera celebración al 19 de junio. Años más tarde, el presidente Woodrow Wilson oficializaría la efeméride.

En la actualidad, menos de una decena de países comparten con España el 19 de marzo como fecha de celebración. El calendario internacional es sumamente diverso: mientras que en Argentina se celebra en junio, en Uruguay lo hacen en julio, en Brasil en agosto y en Australia durante el mes de septiembre.