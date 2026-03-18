La ONCE celebra una nueva jornada de sorteos este miércoles 18 de marzo de 2026, repartiendo premios en sus tres modalidades diarias más populares. Desde el tradicional Cupón Diario hasta las múltiples oportunidades del Super 11 y la rapidez del Triplex, la suerte vuelve a recorrer todos los puntos de la geografía española.

A continuación, actualizaremos los números premiados de cada sorteo en cuanto se realice el escrutinio oficial.

Cupón Diario de la ONCE

El sorteo estrella de los lunes a jueves pone en juego un premio principal de 500.000 euros al número y la serie.

Número premiado: 92334

92334 Serie: 013

Super 11: Combinaciones ganadoras

El Super 11 es el sorteo más dinámico, con cinco extracciones diarias de 20 números cada una. Aquí podrás consultar todos los resultados del día:

Resultados ONCE: Cupón Diario, Super 11 y Triplex de hoy miércoles, 18 de marzo de 2026

La ONCE ha completado su jornada de sorteos para este miércoles 18 de marzo de 2026, dejando tras de sí una estela de premios en sus modalidades más dinámicas. Si has participado en el Cupón Diario, el Super 11 o el Triplex, es el momento de sacar tu boleto y contrastar tus números con los resultados oficiales que detallamos a continuación.

Cupón Diario de la ONCE

El sorteo más tradicional de la organización ya tiene su número premiado para esta noche. Recuerda que este sorteo ofrece un premio principal de 500.000 euros a las cinco cifras y la serie.

Número premiado: XXXXX

XXXXX Serie: XXX

Super 11: Combinaciones ganadoras de los 5 sorteos

El Super 11 sigue siendo el favorito para quienes buscan emoción a lo largo de todo el día. Aquí tienes las cinco combinaciones de 20 números extraídas hoy:

Sorteo Combinación Ganadora Sorteo 1 01, 06, 13, 17, 19, 22, 35, 39, 40, 41, 54, 58, 59, 62, 64, 69, 71, 72, 75, 80 Sorteo 2 05, 07, 12, 18, 25, 27, 32, 39, 47, 51, 52, 53, 55, 65, 71, 72, 73, 74, 84, 85 Sorteo 3 04, 05, 24, 25, 30, 35, 37, 43, 45, 51, 52, 54, 56, 62, 65, 67, 68, 70, 83, 84 Sorteo 4 03, 05, 08, 11, 14, 17, 23, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 49, 60, 68, 71, 79, 83 Sorteo 5 02, 09, 12, 14, 31, 32, 35, 40, 45, 46, 51, 53, 56, 57, 66, 70, 73, 76, 80, 84

Triplex de la ONCE

El juego de tres cifras por excelencia. Estos son los números premiados en las cinco rondas de hoy:

Sorteo 1 (10:00h): 615

615 Sorteo 2 (12:00h): 608

608 Sorteo 3 (14:00h): 283

283 Sorteo 4 (17:00h): 544

544 Sorteo 5 (21:15h): 810

¿Cómo reclamar tu premio de la ONCE?

Si tu boleto ha resultado agraciado en este miércoles, ten en cuenta los plazos y lugares de cobro:

Puntos de venta: Los premios de menor importe pueden cobrarse directamente a través de los vendedores oficiales de la ONCE o en establecimientos de la Red Comercial autorizada. Gestión de premios mayores: Para cantidades elevadas, es necesario acudir a las sedes de la ONCE o a las entidades bancarias colaboradoras. Periodo de validez: ¡Ojo con las fechas! Los premios de la ONCE caducan a los 30 días naturales a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones. La única lista oficial y válida es la proporcionada por la ONCE tras el escrutinio de cada sorteo.