La Bonoloto continúa su racha diaria repartiendo ilusión este miércoles 18 de marzo de 2026. Como es habitual en el sorteo más frecuente de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), miles de españoles buscan hoy esa combinación mágica de seis números que les permita dar un respiro a su economía con una inversión mínima.

La combinación ganadora, junto al número complementario y el reintegro, se actualizarán en este mismo espacio en tiempo real en cuanto concluya el escrutinio oficial y se validen los datos por la entidad organizadora.

Resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026

Combinación ganadora: 04 – 23 – 29 – 34 – 42 – 46

04 – 23 – 29 – 34 – 42 – 46 Número complementario: 03

03 Reintegro: 01

¿Cómo participar y comprobar tu apuesta?

La Bonoloto destaca por ser el sorteo más económico y accesible. Si aún no has validado tu apuesta para los próximos sorteos, estos son los puntos clave:

Apuesta sencilla: Consiste en elegir seis números de una tabla que va del 1 al 49. El precio de cada apuesta es de tan solo 0,50 euros .

Consiste en elegir seis números de una tabla que va del 1 al 49. El precio de cada apuesta es de tan solo . Apuesta mínima: Para que el boleto sea válido, debes realizar al menos dos apuestas (un total de 1 euro ).

Para que el boleto sea válido, debes realizar al menos dos apuestas (un total de ). Apuesta múltiple: Puedes seleccionar más de seis números (hasta 11), lo que multiplica tus opciones de ganar, aunque el precio del boleto aumenta proporcionalmente.

Información sobre cobros y caducidad

Si la suerte te acompaña esta noche, recuerda seguir estos pasos para reclamar tu premio:

Premios inferiores a 2.000 euros: Se pueden cobrar en cualquier administración oficial de Loterías de la Red Comercial. Premios de 2.000 euros o más: Es obligatorio realizar el cobro a través de las entidades bancarias BBVA o CaixaBank, donde se gestionará de forma segura. Fecha de caducidad: Tienes un plazo de 90 días naturales a partir de mañana para reclamar tu premio. Una vez pasado este tiempo, el importe se pierde.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial y vinculante es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras el escrutinio oficial.