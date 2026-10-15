UCM por la Pública y el Sindicato de Inquilinas de Madrid han convocado una rueda de prensa el próximo viernes a las 11H en el Rectorado de la UCM. El evento tiene como objetivo abordar la represión que ha sufrido tanto el movimiento educativo como el Sindicato de Vivienda durante la huelga educativa y en el reciente desahucio de Maricarmen.

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La rueda de prensa se llevará a cabo el viernes 16 de octubre en el Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, situado en la Avenida de Séneca, 2, Moncloa – Aravaca, 28040 Madrid.

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Durante el evento, intervendrán Enma García, Portavoz de UCM por la Pública; Valeria Racu, Portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid; así como representantes del Frente de Estudiantes y de la Organización Estudiantil Socialista.

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Se ruega confirmar asistencia mediante contacto al 689 28 38 28, donde se encuentra Álvaro, responsable de la prensa del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Más detalles sobre esta convocatoria se pueden encontrar en el enlace proporcionado en la nota de prensa.