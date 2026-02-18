El santoral católico conmemora hoy, 19 de febrero, a San Álvaro de Córdoba, una figura fundamental en la espiritualidad de la Cuaresma, ya que fue el gran impulsor de la devoción al Vía Crucis en Europa.

En este primer jueves de Cuaresma, su memoria cobra un sentido especial al invitarnos a meditar en los pasos de la Pasión de Cristo.

San Álvaro de Córdoba (1360-1430)

Álvaro de Zamora, conocido como San Álvaro de Córdoba, fue un fraile dominico andaluz que destacó por su oratoria y su profunda vida mística tras peregrinar a Tierra Santa.

El Calvario de Córdoba: Impresionado por los lugares sagrados de Jerusalén, al regresar a España fundó el famoso convento de Escala Coeli (Escalera del Cielo) en la sierra de Córdoba. Allí reprodujo la topografía de los Santos Lugares, creando el primer Vía Crucis de la historia de Europa mediante capillas que marcaban el camino del dolor de Jesús.

Impresionado por los lugares sagrados de Jerusalén, al regresar a España fundó el famoso convento de Escala Coeli (Escalera del Cielo) en la sierra de Córdoba. Allí reprodujo la topografía de los Santos Lugares, creando el primer Vía Crucis de la historia de Europa mediante capillas que marcaban el camino del dolor de Jesús.

El Milagro del Mendigo: Se cuenta que un día Álvaro encontró a un mendigo moribundo de frío y lo cubrió con su capa. Al llegar al convento, al desatar la capa, en lugar del mendigo apareció una imagen de Cristo Crucificado (el hoy venerado Cristo de la Capilla en Córdoba).

Confesor Real: Fue consejero y confesor del rey Juan II de Castilla y de la reina Catalina de Lancáster, utilizando su influencia para promover la paz y la reforma de la Iglesia.

Fue consejero y confesor del rey Juan II de Castilla y de la reina Catalina de Lancáster, utilizando su influencia para promover la paz y la reforma de la Iglesia. Patronazgo: Es el patrón de las Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Córdoba y un referente de la piedad popular.

Otros santos que se celebran el 19 de febrero

Junto al santo cordobés, la Iglesia recuerda hoy a:

San Conrado de Piacenza, ermitaño: Noble italiano que, tras provocar accidentalmente un gran incendio durante una cacería, vio cómo un inocente era condenado. Confesó su culpa, pagó los daños con toda su fortuna y se retiró a vivir como eremita en Sicilia, donde se hizo famoso por su santidad y sus dones de curación.

San Bonifacio de Lausana, obispo: Sabio maestro en París que llegó a ser obispo en el siglo XIII. Renunció a su cargo por la fuerte oposición a sus reformas y regresó a la humildad del monasterio de las monjas cistercienses en Bruselas.

Sabio maestro en París que llegó a ser obispo en el siglo XIII. Renunció a su cargo por la fuerte oposición a sus reformas y regresó a la humildad del monasterio de las monjas cistercienses en Bruselas. San Jorge de Lodève, obispo: Pastor del siglo IX en Francia, conocido por su caridad inagotable y por defender los derechos de los pobres frente a los señores feudales.

Pastor del siglo IX en Francia, conocido por su caridad inagotable y por defender los derechos de los pobres frente a los señores feudales. Santa Lucía Yi Zhenmei, mártir: Catequista laica china del siglo XIX que fue decapitada por negarse a renunciar a su fe, demostrando el valor de la mujer en la evangelización de Asia.

Catequista laica china del siglo XIX que fue decapitada por negarse a renunciar a su fe, demostrando el valor de la mujer en la evangelización de Asia. San Barbado de Benevento, obispo: Personaje clave del siglo VII que logró la conversión de los lombardos y la destrucción de los ritos paganos en el sur de Italia.

Beatos

Beata Isabel de Hungría, virgen: (No confundir con la reina). Princesa de la familia real húngara que se hizo monja dominica y vivió con una austeridad extrema.

Beato José Zaplana: Sacerdote mártir del siglo XX, recordado por su fidelidad a la Iglesia en tiempos de persecución.

Espiritualidad de Cuaresma