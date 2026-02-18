En una sesión cargada de emoción y simbolismo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Juanma Moreno, se ha desplazado este miércoles hasta la localidad cordobesa de Adamuz para oficializar la concesión de la Medalla de Andalucía a sus habitantes. Esta distinción, otorgada en la categoría de Valores Humanos, Solidaridad y Concordia, reconoce la movilización espontánea y ejemplar de un pueblo que se volcó con las víctimas del trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero, que costó la vida a 46 personas.

Una lección de coraje y compromiso social

El presidente Juanma Moreno ha subrayado que esta medalla es un reconocimiento «terriblemente simbólico» y una petición unánime de toda la sociedad andaluza. Durante su intervención en el Centro del Olivar de la Sierra, Moreno ha destacado cómo los vecinos de Adamuz no solo actuaron como los primeros rescatistas ante la adversidad, sino que transformaron sus propios hogares en centros de acogida improvisados.

Los ciudadanos de Adamuz se lanzaron a las vías para rescatar heridos y proporcionar mantas y alimentos en los momentos más críticos. Apoyo emocional: Más allá de la ayuda material, el presidente destacó el «aliento y cariño» que los vecinos ofrecieron a quienes vivieron una de las peores experiencias imaginables, convirtiendo al pueblo en un refugio de humanidad frente al dolor.

Más allá de la ayuda material, el presidente destacó el «aliento y cariño» que los vecinos ofrecieron a quienes vivieron una de las peores experiencias imaginables, convirtiendo al pueblo en un refugio de humanidad frente al dolor. Reconocimiento a emergencias: El agradecimiento se ha hecho extensivo a los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, cuyo trabajo excepcional fue clave en las horas posteriores al siniestro.

De la memoria de la tragedia al orgullo de la medalla

Para el pueblo de Adamuz, este galardón representa una necesaria transformación del relato de los hechos. Rafael Prado, párroco de la localidad, ha expresado el alivio que supone que el nombre del municipio no quede ligado únicamente a la desgracia del accidente, sino a la «respuesta extraordinaria» de sus gentes. En la misma línea, el alcalde Rafael Ángel Moreno ha manifestado un «orgullo tremendo» al ver reconocida la identidad de su municipio como un referente de los mejores valores de Andalucía.

La concesión de la medalla, aprobada en la reunión semanal celebrada excepcionalmente en la localidad, sitúa a Adamuz en la memoria colectiva del país como un ejemplo de resiliencia. Como ha señalado el presidente andaluz, la capacidad de este pueblo para demostrar su ternura en cada gesto de solidaridad lo hace merecedor del máximo honor de la comunidad autónoma.

Adamuz en la historia de Andalucía

Este reconocimiento oficial se entregará formalmente en el acto institucional del 28 de febrero, Día de Andalucía. Con esta Medalla, Adamuz deja de ser recordado solo por el kilómetro ferroviario donde ocurrió la catástrofe para convertirse en un emblema de la solidaridad andaluza, demostrando que en los momentos de mayor oscuridad, la respuesta ciudadana es la luz más potente.