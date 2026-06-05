El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona emite las declaraciones del jugador de pádel sobre Bárbara Rey e incorpora a Almudena Porras y Darío Linero tras su paso por el concurso de telerrealidad.

El espacio televisivo ‘De Viernes’, conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona en la noche de Telecinco, articula su emisión de este 5 de junio a partir de las 21:45 horas en torno a una serie de contenidos informativos que incluyen una entrevista póstuma, debates sobre el entorno de Isabel Pantoja en Cantora y el análisis de la recta final de ‘Supervivientes 2026’. El formato de Mediaset España busca desgranar diferentes testimonios de actualidad a través de la presencia de nueve invitados en el plató, articulando el programa en bloques diferenciados que van desde las revelaciones históricas hasta la última hora de los formatos de telerrealidad de la cadena.

La entrevista póstuma de Frank Francés y los secretos de Cantora

El eje principal de la entrega de esta noche corresponde a la emisión de una entrevista grabada con Frank Francés una semana después de su fallecimiento. El jugador de pádel y exconcursante del programa ‘Hotel Glam’ concedió una conversación de más de dos horas de duración a Santi Acosta. En dicho testimonio filmado, Francés profundiza en la naturaleza de su relación con Bárbara Rey y detalla las confidencias que la actriz le transmitió en su momento en referencia a su historia vinculada con el rey emérito. De forma paralela, el deportista abordó ante las cámaras el modo en que afrontaba la enfermedad que finalmente ha causado su muerte, además de tratar su relación con la actriz Silvia Salas. La intérprete estará presente en el plató del programa para escuchar las declaraciones junto a Enzo, uno de los hijos del tenista, a quien conocerá por primera vez en el transcurso de la noche.

La crónica social y el análisis de la finca Cantora ocupan otro de los bloques centrales de la emisión tras las declaraciones realizadas la semana anterior por Carlos Corbacho en relación con el dinero de Julián Muñoz y la administración del mismo. Ante tales afirmaciones, el espacio ha programado un encuentro directo en el que participarán Pepi Valladares y Begoña Gutiérrez, reconocidas confidentes de Isabel Pantoja, quienes se sentarán frente a frente con el exempleado de la tonadillera con el propósito de rebatir sus argumentos y aportar nuevas informaciones sobre la gestión económica en dicha propiedad.

Asimismo, Begoña Gutiérrez aprovechará su intervención para desvelar detalles relativos a la época en la que formó parte del partido político fundado por Jesús Gil, concretando el grado de implicación que tuvieron el exalcalde de Marbella y Maite Zaldívar en dicha formación política, un asunto que conecta con la visita que la propia Zaldívar realizó el pasado viernes al plató de ‘De Viernes’.

Bodas de actualidad y el reencuentro de ‘Supervivientes 2026’

La actualidad de la crónica social se completa con la presencia de Fani Carbajo, quien regresa al plató una semana después de contraer matrimonio con Fran Benito. El programa exhibirá y analizará las imágenes registradas por sus equipos de grabación durante el enlace, abarcando desde los preparativos previos y el momento del vestuario hasta la ceremonia del matrimonio, el banquete y la posterior celebración que contó con la asistencia de diversos invitados de carácter público. Durante este segmento, la protagonista recibirá el testimonio de una persona vinculada al evento.

Por último, el ámbito de la telerrealidad estará representado por Almudena Porras y Darío Linero, quienes mantuvieron una relación sentimental durante once años que finalizó tras su participación en el formato ‘La Isla de las Tentaciones’. Ambos coincidirán en el plató de Telecinco tras su experiencia en ‘Supervivientes’ para abordar sus diferencias en compañía de una persona que resultó determinante en el transcurso de su relación amorosa.

Tras este encuentro, tanto Darío como Almudena se sumarán formalmente a la mesa de debate de ‘Supervivientes 2026’, incorporándose como colaboradores junto al equipo habitual compuesto por Ylenia Padilla, Rocío Flores y María Jesús Ruiz para analizar, mediante la proyección de imágenes inéditas, los últimos acontecimientos de la recta final del concurso de supervivencia.