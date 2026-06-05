La promotora Live Nation anuncia el aplazamiento de las actuaciones programadas en Miami y Orlando dentro del ‘LUX Tour’ mientras la artista catalana evalúa las nuevas fechas.

La cantante española Rosalía se ha visto obligada a modificar el desarrollo de su gira internacional, denominada ‘LUX Tour’, debido a un contratiempo en su entorno privado. La artista catalana ha cancelado los tres próximos conciertos que tenía comprometidos en el estado de Florida, en Estados Unidos, como consecuencia de una «emergencia familiar». Hasta este momento, el proyecto musical se estaba ejecutando de acuerdo con los planes previstos por la organización, registrando una notable respuesta de público y completando el aforo en diferentes localidades de la convocatoria mundial, donde la intérprete presenta los temas de su producción discográfica más reciente.

La interrupción temporal de las actuaciones oficiales ha sido confirmada de manera pública por Live Nation, la empresa promotora musical y agencia multinacional encargada de la gestión, organización y producción de los directos de la compositora de temas como ‘Malamente’. A través de una notificación difundida en los canales de las redes sociales, la entidad organizadora ha detallado las fechas específicas que se han visto afectadas por esta situación sobrevenida en el núcleo cercano de la creadora de Sant Esteve Sesrovires.

Aplazamientos en Miami y Orlando

El calendario oficial de la promotora establece que los espectáculos que han tenido que ser pospuestos corresponden a las citas fijadas para los días jueves 4 y sábado 6 de junio en la ciudad de Miami, además de la actuación programada para el próximo lunes 8 de junio en Orlando. Las informaciones facilitadas por la agencia de contratación no han profundizado en la naturaleza exacta del suceso que afecta a los familiares de la cantante, si bien han remarcado que las condiciones actuales han impedido la continuidad normal de la agenda laboral.

De acuerdo con el testimonio trasladado por Live Nation, la artista «lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción». La compañía promotora ha instado a todos los usuarios que poseen localidades para estos eventos a mantener los tiques en su poder de cara a las futuras jornadas que se terminen de concretar. «Mientras se busca una nueva fecha, les pedimos que conserven su entrada. Pronto les daremos más información. Gracias por la paciencia», han expuesto los responsables corporativos en su comunicado.

Incertidumbre respecto a la cita de Boston

La planificación del ‘LUX Tour’ contempla que el siguiente concierto de la artista española tenga lugar el próximo jueves 11 de junio en la ciudad de Boston. Por el momento, esta convocatoria no ha sido objeto de ningún aplazamiento oficial por parte de la empresa de producción. No obstante, las características del anuncio emitido sugieren el regreso de la cantante a España para atender la situación familiar, cuyo origen exacto, ya sea por razones vinculadas al estado de salud o por otros motivos, no ha trascendido de manera oficial. Esta falta de precisiones ha generado incertidumbre entre los seguidores con reservas adquiridas para las próximas semanas, a la espera de que la propia Rosalía realice alguna declaración en primera persona, un hecho que no se ha producido hasta la fecha.

Este episodio en el territorio estadounidense no constituye la primera suspensión que se registra en el transcurso de la actual gira internacional. El pasado 25 de marzo, la intérprete acudió al recinto del Unipol Forum de la ciudad italiana de Milán para cumplir con su compromiso profesional. Sin embargo, tras salir al escenario, tuvo que suspender la comparecencia debido a un problema físico grave. En aquella ocasión, la compositora explicó directamente a los asistentes las causas de la interrupción: «Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Pero tuve una intoxicación alimentaria muy grave y estoy muy enferma y con mucho dolor», relató el pasado mes de marzo tras sufrir episodios de vómitos en la zona de camerinos. En dicho precedente, la cantante mostró su pesar por la decisión y manifestó su voluntad de reubicar la cita una vez recuperada de la dolencia.