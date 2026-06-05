Jorge Javier Vázquez anuncia que la gala definitiva se celebrará el jueves 11 de junio, precedida por la última expulsión en Honduras este domingo y la semifinal del próximo martes.

La undécima edición de ‘Supervivientes 2026’ ha entrado de forma oficial en su recta definitiva tras superar la barrera de los 90 días de aventura en Honduras. El presentador del espacio de Mediaset España, Jorge Javier Vázquez, ha sido el encargado de desvelar el calendario de emisiones y la fecha oficial escogida por la cadena para la celebración de la gran final del formato, donde se proclamará al ganador o ganadora de la presente temporada.

La cita televisiva más esperada del concurso tendrá lugar el próximo jueves 11 de junio a partir de las 21:45 horas. Esta gala final se desarrollará en las instalaciones de Mediaset España en Madrid y, según ha adelantado el propio conductor del programa, albergará los juegos más largos y espectaculares que se hayan realizado hasta la fecha en la historia de las finales del formato de telerrealidad.

El calendario de las últimas galas en Telecinco

Antes de que se dispute la gran final del jueves, la programación de Telecinco contará con dos citas decisivas que terminarán de definir las opciones de los concursantes. La primera de ellas se emitirá este domingo 7 de junio a las 22:00 horas, momento en el que se ofrecerá la última entrega de la temporada de ‘Conexión Honduras’. Durante esta noche se conocerá la identidad del último participante expulsado en territorio centroamericano, lo que desvelará de forma automática el nombre de los cuatro robinsones que viajarán a España con la condición de finalistas.

La segunda parada de este trayecto final se producirá el martes 9 de junio a partir de las 23:00 horas, fecha en la que Telecinco emitirá la semifinal de ‘Supervivientes 2026’. En el transcurso de esta gala se desarrollarán diferentes juegos clasificatorios con el objetivo de designar la inmunidad más importante de la edición. Aquellos tres concursantes que no consigan alzarse con la victoria en estas pruebas quedarán nominados de manera automática. Asimismo, la emisión del martes acogerá el tradicional apagado de la Palapa, una tarea que correrá a cargo de la presentadora María Lamela desde el escenario de juego.

Los hitos de la última gala en Honduras

La oficialización de estas fechas clave por parte de la cadena se ha producido en el marco de una noche determinante para el desarrollo del concurso. La última gala en directo ha estado marcada por un duelo de expulsión entre Maica Benedicto y Claudia Chacón, que ha resuelto una de las permanencias más disputadas de la edición.

De forma paralela, el programa ha llevado a cabo el tradicional traslado de los supervivientes hacia Cayo Paloma, el enclave geográfico definitivo donde los concursantes afrontarán los últimos días de la aventura. La jornada ha completado sus contenidos con la celebración de la última ronda de nominaciones de la temporada y la correspondiente proclamación del líder de la semana, quien se ha convertido en el primer finalista oficial de la presente edición de ‘Supervivientes’.