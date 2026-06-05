El artista visitó el programa de Pablo Motos para presentar su gira ‘Raphaelísimo Tour 2026’, su nuevo disco y su próxima serie en Netflix, donde rememoró el diagnóstico médico que recibió en diciembre de 2024 y el «terror» que experimentó durante el proceso.

El cantante Raphael acudió como invitado a ‘El Hormiguero’ para conversar con Pablo Motos sobre sus próximos proyectos profesionales, entre los que destacan su nueva producción discográfica, la producción de Netflix titulada ‘Aquel’ —una serie sobre su vida que él mismo va a protagonizar— y los conciertos de su gira ‘Raphaelísimo Tour 2026’, con la que recorrerá diferentes puntos de España y Latinoamérica durante los meses restantes del año. En el transcurso de la entrevista en el espacio de Antena 3, el presentador rememoró la anterior visita del intérprete, fechada el 16 de diciembre de 2024, apenas un día antes de que le fuera diagnosticado un linfoma cerebral que le obligó a apartarse temporalmente de las actuaciones en directo.

El conductor del programa contextualizó aquel episodio señalando que los hechos ocurrieron mientras el artista se disponía a grabar un especial en ‘La Revuelta’. Ante este recordatorio, Raphael precisó que no llegó a realizar dicha grabación, manifestando que cree que intentó pronunciar alguna palabra, aunque no conserva un recuerdo nítido de ese instante preciso. Tras la explicación de Motos sobre la naturaleza de la enfermedad, definiéndola como un tumor poco frecuente que afecta al sistema nervioso y que repercute en funciones como la interpretación de la información, los movimientos, la respiración y la memoria, el invitado procedió a relatar cómo vivió la experiencia en primera persona.

El intérprete de ‘Mi gran noche’ expuso que se percató de toda la situación, matizando la dificultad de detallar el suceso y apuntando que no sabe determinar si transcurrieron minutos o segundos. Según su testimonio, él se encontraba en un estado de normalidad aparente antes de ser trasladado de urgencia al Hospital 12 de Octubre. Durante su intervención, el compositor expresó su gratitud hacia el personal sanitario de dicho centro médico, calificándolos de «maravillosos» y recordando que desde que se sometió a un trasplante hace 23 o 24 años, acude habitualmente a esta institución hospitalaria por la confianza que le genera su atención médica.

A preguntas de Pablo Motos sobre si era consciente de la búsqueda de las palabras en el momento del brote, Raphael confirmó que sí, indicando que, aunque en ese instante exacto no caía en la cuenta, por su imaginación pasaba la duda de qué estaba diciendo o intentando decir, reiterando que la duración del episodio fue muy corta. Respecto a la gestión emocional de la enfermedad, el cantante admitió haber sentido un miedo profundo, que llegó a calificar como «terror». No obstante, destacó el auxilio continuo que recibió por parte del equipo médico, de su esposa y de sus hijos, y lanzó un mensaje de advertencia general sobre la necesidad de permanecer alerta, afirmando que es una dolencia a la que está expuesto todo el mundo.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si llegó a temer por la continuidad de su trayectoria musical en los escenarios, el artista confesó que ese pensamiento sí pasó por su mente, pero únicamente muy al principio del proceso. El cantante explicó que enseguida recuperó la esperanza al comprobar que se encontraba bien y que su voz se mantenía en plenas condiciones, lo que le permitió retomar su actividad artística en el momento en el que los profesionales médicos le indicaron que podía seguir adelante.