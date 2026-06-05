La concursante mallorquina, que acumulaba doce nominaciones y once salvaciones a lo largo de la edición, cede ante la audiencia en la decimocuarta gala tras una estrategia de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo.

‘Supervivientes 2026’ ha celebrado este jueves su decimocuarta gala, una cita que ha acogido la ceremonia de expulsión más determinante de toda la edición actual del programa de Mediaset. Claudia Chacón y Maica Benedicto se han enfrentado en un duelo en el televoto a través de la aplicación oficial del concurso, cuyo resultado ha determinado quién de las dos quedaba fuera de la gran final del formato de supervivencia. Finalmente, la audiencia ha decidido la eliminación de Claudia Chacón, quien abandona Honduras a solo una semana de que concluya el espacio televisivo.

El veredicto de los espectadores se ha producido a las puertas de la última fase del concurso, cuya final está programada para el próximo jueves 11 de junio. A pesar de haber afrontado un total de doce nominaciones y haber logrado salvarse en once ocasiones anteriores —una trayectoria que la posicionaba ante sus seguidores como una de las aspirantes para alzarse con la victoria final—, los porcentajes mostrados por el presentador Jorge Javier Vázquez han certificado su salida. Maica Benedicto ha recibido el 64,1% del apoyo del público, mientras que la participante mallorquina ha obtenido el 35,9% de los votos.

La estrategia de nominación en Playa Conquista

El escenario que ha propiciado este enfrentamiento directo entre ambas participantes fue definido el pasado domingo por Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo. En su primera experiencia en el medio televisivo, el participante ejerció como líder de Playa Conquista y empleó su derecho de nominación directa para señalar a Maica Benedicto. Con esta decisión, la terna de nominados de la semana quedó completada por la propia Maica, su aliada Claudia Chacón y Aratz Lakuntza.

La táctica del líder buscaba fragmentar el voto de los seguidores de las dos concursantes, quienes comparten una base común de simpatizantes, con el propósito de favorecer a Aratz Lakuntza de cara al proceso de salvación inicial. El participante vasco ya había superado previamente en las votaciones a otros rivales de la edición como Almudena Porras, Gerard Arias y Nagore Robles. La previsión se cumplió durante la emisión de ‘Tierra de Nadie’, espacio en el que Lakuntza obtuvo la salvación directa al aglutinar el 45% de los votos emitidos por el público, dejando el destino de la gala del jueves en manos de las dos compañeras.

Repercusión en la convivencia de la edición

La marcha de Claudia Chacón ha sido recibida de manera diversa en el entorno del programa. Para la mayor parte de los participantes que continúan en la competición en Honduras, así como para un sector de la audiencia, la salida de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se asocia con el desarrollo de la convivencia en la isla. Durante el transcurso de las semanas, su papel ha estado marcado por los conflictos recurrentes con sus compañeros y por la monopolización de las dinámicas de contenido del espacio de telerrealidad.

Con su eliminación antes de la cita del 11 de junio, concluye la trayectoria de la concursante en la isla caribeña, aunque no sin antes ejercer una última prerrogativa otorgada por la organización del concurso. Bajo la dinámica denominada ‘la última voluntad’, la participante expulsada ha tenido la oportunidad de realizar una nominación extra y de carácter secreto antes de abandonar definitivamente la aventura, otorgando su punto final al concursante Aratz Lakuntza.