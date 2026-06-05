El concursante consigue la inmunidad en Cayo Paloma al vencer en ‘El reto de Cratos’, mientras que Alba Paul, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto quedan nominados para la última expulsión en Honduras, que se resolverá este domingo 7 de junio.

La decimocuarta gala de ‘Supervivientes 2026’, celebrada este jueves 4 de junio, ha marcado un punto de inflexión definitivo en el devenir del concurso de telerrealidad de Telecinco. Tras confirmarse la expulsión de Claudia Chacón, los participantes se han enfrentado a la ronda de nominaciones más crucial de toda la edición. En esta jornada clave, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo ha logrado alzarse como el primer finalista oficial del formato aventurero tras consolidar su liderazgo por segunda semana consecutiva. Por su parte, la lista de nominados de cara a la próxima eliminación la componen Alba Paul, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto.

Antes de proceder al reparto de puntos, los concursantes han completado su traslado a Cayo Paloma, el emblemático enclave de la geografía hondureña donde convivirán durante las últimas jornadas de la experiencia. En este escenario se ha desarrollado la prueba por el liderazgo más trascendental hasta la fecha, dado que el portador del collar de líder obtenía de manera directa una plaza en la gran final del programa.

Alvar Seguí vence en ‘El reto de Cratos’

La disputa por la inmunidad y el pase directo a la final ha reunido a Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Aratz Lakuntza, Alba Paul, José Manuel Soto y Maica Benedicto en un juego de alta exigencia física denominado ‘El reto de Cratos’. La dinámica de este desafío ha obligado a los supervivientes a desplazarse a nado, bucear y trepar con el objetivo de rescatar una serie de bolsas depositadas en el agua. En el interior de estas bolsas se hallaban diversos bloques que los participantes debían extraer y ordenar correctamente en un soporte para formar una palabra, manteniendo el equilibrio del conjunto de las piezas.

Alvar Seguí ha conseguido completar la estructura antes que el resto de sus compañeros, proclamándose vencedor de la prueba. Gracias a este triunfo, el concursante ha revalidado su condición de inmune, evitando la posibilidad de ser nominado por el grupo, y ha adquirido el poder de realizar una designación directa. Asimismo, este logro lo convierte en el primer finalista de ‘Supervivientes 2026’, una condición que el propio participante aún desconoce en el momento de la emisión.

El veredicto de las últimas nominaciones en Honduras

El proceso de votaciones de esta última ronda en Honduras ha determinado la composición de la terna de nominados que se jugará la permanencia en la entrega del próximo domingo 7 de junio. El desglose de los votos emitidos por los supervivientes y la intervención del líder se ha configurado de la siguiente manera:

Alba Paul ha dirigido su voto hacia Maica Benedicto.

José Manuel Soto ha nominado a Maica Benedicto.

Maica Benedicto ha otorgado su punto a Aratz Lakuntza.

Aratz Lakuntza ha votado a Maica Benedicto.

Claudia Chacón, en el momento previo a abandonar de forma definitiva la aventura caribeña, ha hecho uso de su derecho al voto para nominar a Aratz Lakuntza.

Una vez contabilizados los sufragios del grupo, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, en el ejercicio de sus atribuciones como líder indiscutible de la jornada, ha empleado su voto de designación directa para señalar a Alba Paul.

Como consecuencia de este reparto de puntos y de la decisión del líder, Alba Paul, Aratz Lakuntza y Maica Benedicto quedan expuestos a la decisión de los espectadores. Uno de estos tres nominados pondrá fin a su trayectoria en el concurso de Telecinco el próximo domingo 7 de junio, en lo que constituirá la última expulsión en territorio hondureño antes del desenlace de la competición.