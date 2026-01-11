El santoral católico conmemora hoy, 12 de enero, a figuras que representan la transformación radical del corazón y el valor heroico ante la persecución. Destacan San Bernardo de Corleone, el hábil espadachín convertido en fraile, y Santa Taciana, una de las mártires más veneradas de la Iglesia primitiva.

San Bernardo de Corleone, religioso

Filippo Latino (1605-1667), nacido en Sicilia, era conocido como «la mejor espada de la isla». Tras herir gravemente a un hombre en un duelo, buscó refugio en una iglesia y experimentó una conversión profunda.

Ingresó en la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Pasó de ser un hombre temido por su fuerza a ser amado por su extrema humildad. Realizaba los trabajos más humildes del convento y practicaba ayunos rigurosos. Misticismo y Caridad: A pesar de ser analfabeto, poseía una sabiduría infusa que consultaban sacerdotes y teólogos. Se le atribuyeron numerosos milagros de curación y el don de la profecía. Fue canonizado por San Juan Pablo II en 2001.

Santa Taciana de Roma, mártir

Taciana fue una joven romana del siglo III que servía como diaconisa en la comunidad cristiana primitiva durante el imperio de Alejandro Severo.

Al ser arrestada, se le ordenó sacrificar a los dioses romanos. Cuenta la tradición que, al entrar en el templo de Apolo, su oración provocó un terremoto que derribó la estatua del dios pagano. El Martirio: Soportó diversos tormentos con una entereza que asombró a sus verdugos, algunos de los cuales se convirtieron al cristianismo al ver su paz. Finalmente fue decapitada, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia de la fe.

Otros santos que se celebran el 12 de enero

En esta jornada, la Iglesia también recuerda a:

Noble inglés del siglo VII que abandonó la corte para hacerse monje. Fundó los monasterios de Wearmouth y Jarrow, importando libros y arte de Roma, lo que permitió que Inglaterra tuviera una de las mejores bibliotecas de la época (donde se formó Beda el Venerable). San Arcadio de Cesarea, mártir: Cristiano del siglo IV que, para evitar ser obligado a adorar ídolos, huyó a las montañas. Al enterarse de que habían arrestado a un pariente en su lugar, regresó y se entregó voluntariamente, sufriendo un martirio especialmente cruel.

Considerado el «San Bernardo del Norte», fue un monje cisterciense inglés del siglo XII conocido por su obra sobre la amistad espiritual y su trato paternal hacia sus monjes. Santa Margarita Bourgeoys: Religiosa francesa que en el siglo XVII viajó a Canadá (Nueva Francia) para educar a colonos e indígenas. Fundó la Congregación de Nuestra Señora de Montreal.

Beatos