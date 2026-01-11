Un buque petrolero con más de 80 000 barriles de petróleo procedente de México arribó este viernes al puerto de La Habana y comenzó a descargarlos en la refinería Ñico López, en un momento crítico de prolongados apagones y escasez de combustible en toda la isla.



El petrolero Ocean Mariner, con bandera de Liberia y cargado con aproximadamente 86 000 barriles de crudo mexicano, zarpó el pasado 5 de enero desde la terminal de Pajaritos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el estado de Veracruz, y llegó a la bahía de La Habana la mañana del viernes para iniciar la descarga en la refinería Ñico López del municipio de Regla.

Este envío forma parte de una serie de suministros de hidrocarburos que México ha realizado a Cuba en los últimos meses y años, especialmente tras la reducción de los volúmenes de petróleo que tradicionalmente recibía la isla desde Venezuela. El buque Ocean Mariner es uno de dos embarcaciones —junto al Eugenia Gas— que han sido rastreados saliendo del complejo de Pemex con destino a puertos cubanos.

La llegada de este cargamento se produce en pleno contexto de crisis energética en Cuba, donde prolongados cortes eléctricos —en algunos casos de más de 20 horas diarias— y averías en plantas energéticas obsoletas han afectado el suministro básico de electricidad y servicios públicos desde mediados de 2024. El déficit energético ha aumentado ante la caída de las exportaciones de petróleo desde Venezuela tras acontecimientos políticos recientes, colocando aún más presión sobre los recursos del país.

Aunque los más de 80 000 barriles representan aproximadamente un día de consumo energético de la isla —que requiere alrededor de 110 000 barriles diarios para mantener sus necesidades básicas, de los cuales unos 40 000 proceden de producción nacional—, este tipo de envíos son considerados vitales para aliviar temporalmente las carencias de combustible que limitan la generación eléctrica.

Expertos en energía señalan que Cuba ha venido dependiendo en gran medida de importaciones de crudo y combustible, con cerca del 60 % del consumo total de hidrocarburos proveniente de fuera del país, en especial para alimentar sus termoeléctricas mientras enfrenta dificultades para adquirir combustible debido a problemas de divisas y sanciones económicas.

Puntos clave de la llegada del cargamento

El buque Ocean Mariner llegó a La Habana con unos 86 000 barriles de petróleo mexicano.

La descarga se realiza en la refinería Ñico López del municipio habanero de Regla.

Cuba sufre prolongados apagones y crisis energética que se agravan con la reducción de suministro venezolano.

El envío forma parte de una cadena de suministros de hidrocarburos desde México.

La isla necesita cerca de 110 000 barriles diarios para mantener su consumo energético, de los cuales solo 40 000 son producidos internamente.

La llegada del buque con petróleo mexicano a Cuba ocurre en un contexto de crisis energética profunda, donde los apagones prolongados y la escasez de combustible han impactado severamente la vida diaria y la economía de la isla. Este nuevo suministro, aunque limitado en volumen frente a las necesidades diarias, brinda un alivio temporal en un momento en que las fuentes tradicionales de energía —como los envíos venezolanos— se han reducido considerablemente por factores políticos y económicos.