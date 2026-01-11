Este sábado, se ha activado un amplio dispositivo de búsqueda en Asturias tras la desaparición de un hombre de 51 años que no regresó de una jornada de pesca en la zona de Punta Engaramada, cerca de la localidad de Loza. Este experimentado pescador, conocido por su familiaridad con la zona, dejó a su familia preocupada al no contestar sus llamadas.

La familia del desaparecido decidió buscarlo después de que no regresara a casa como estaba previsto. Al llegar al lugar de pesca, encontraron su vehículo estacionado a unos 300 metros de la costa, lo que incrementó la alarma y les llevó a contactar con los servicios de emergencia a las 20:05 horas.

En respuesta a la llamada, se puso en marcha un operativo de rescate que incluye a efectivos del 112 de Asturias, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. El dispositivo comenzó a rastrear la zona por tierra, mar y aire, lo que muestra la gravedad de la situación.

Los primeros en responder fueron los bomberos del parque de Barres, quienes, junto al Grupo de Rescate, la Unidad de Drones y la Unidad Canina, empezaron a buscar al pescador en los acantilados. No obstante, debido a las adversas condiciones meteorológicas, la búsqueda por la noche tuvo que ser suspendida a las 00:04 horas, reanudándose a primera hora de la mañana del siguiente día.

Durante el operativo, se han movilizado diversas unidades de rescate, incluyendo a los Equipos de Respuesta Inmediata de Emergencias de Cruz Roja para colaborar en la búsqueda. Asimismo, se han sumado voluntarios de Protección Civil de Navia, quienes aportan su experiencia y recursos a las labores de rastreo.

Salvamento Marítimo también ha desempeñado un papel crucial en la operación, utilizando su helicóptero Helimer y la embarcación Salvamar para realizar un rastreo exhaustivo de la costa y las aguas cercanas.

La participación del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Gijón ha sido esencial, ya que mantiene una embarcación en la zona mientras la Guardia Civil envía patrullas y efectivos especializados por tierra. El GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) y su aeronave también están en el área, reforzando el trabajo de búsqueda.

El operativo por mar ha resultado ser de vital importancia, ya que la embarcación de Salvamento Marítimo, junto a la patrullera de la Guardia Civil, recorre la costa en busca de cualquier pista que pueda llevar al rescate del pescador desaparecido. Además, la ERIE acuática de Cruz Roja se suma a la búsqueda, mostrando la colaboración y el esfuerzo colectivo en esta situación crítica.