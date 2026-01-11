La teleoperadora Telefónica ha decidido no renovar el contrato de patrocinio que mantenía con el exjugador de baloncesto Pau Gasol como embajador global de la marca, una vez concluya el acuerdo vigente en 2026, en un contexto de ajuste de costes y revisión estratégica de su política de patrocinios.



La compañía española de telecomunicaciones Telefónica ha confirmado que cancelará el contrato que vinculaba a Pau Gasol con la empresa como embajador de marca, tras su finalización prevista este año. Esta decisión se produce semanas después de que la operadora comunicara también la no renovación del acuerdo firmado con el tenista Rafa Nadal, que ha sido imagen de la marca durante más de una década.

El patrocinio con Pau Gasol fue anunciado en enero de 2023 y estaba diseñado para extenderse hasta finales de 2025 o principios de 2026. En virtud de este contrato, Gasol actuó como embajador global para Telefónica y Movistar, participando en campañas internacionales, campañas institucionales y acciones de comunicación relacionadas con el baloncesto y eventos especiales.

El acuerdo entre la teleoperadora y Gasol incluía diversas iniciativas, entre ellas la promoción de contenidos deportivos en Movistar Plus+, participaciones en programas y eventos, y colaboraciones con proyectos tecnológicos y educativos vinculados al grupo, como la plataforma 42 y otros programas de formación e innovación.

Además del impacto mediático, el patrocinio contemplaba la vinculación de la marca con proyectos sociales y de formación deportiva, incluyendo la Gasol Foundation y actividades dirigidas a fomentar estilos de vida saludables entre jóvenes.

La decisión de no continuar con el patrocinio se enmarca en una revisión general de la estrategia de patrocinio y representación institucional de Telefónica, impulsada por cambios recientes en su estructura organizativa y por un plan de ajuste de costes que incluye la negociación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a varias filiales en España.

Al igual que con Rafa Nadal, cuya relación con la empresa concluyó tras más de una década de colaboración, Telefónica opta por rediseñar su enfoque de embajadores de marca, priorizando eficiencia y focalización de recursos en áreas consideradas más estratégicas para su transformación corporativa.

Puntos clave de la decisión

Telefónica no renovará el acuerdo con Pau Gasol al concluir en 2026.

El contrato incluía promoción en Movistar Plus+ y proyectos sociales y educativos.

La cancelación se enmarca en una revisión estratégica general de patrocinios de la empresa.

Esto sigue a la reciente decisión de no renovar el patrocinio con Rafa Nadal.

Telefónica enfrenta un ERE y ajuste de costes que ha repercutido en su política comercial.

La decisión de Telefónica de cancelar el acuerdo de patrocinio con Pau Gasol refleja un momento de transformación para la compañía, en el que la revisión de su estrategia de imagen y marketing se combina con ajustes de costes internos. La operadora, que también ha finalizado recientemente su relación con Rafa Nadal, prioriza ahora una redefinición de sus recursos y presencia institucional, especialmente en un entorno empresarial desafiante y cambiante.