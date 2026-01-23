El santoral católico conmemora hoy, 24 de enero, a San Francisco de Sales, Obispo de Ginebra y Doctor de la Iglesia. Conocido como el «Santo de la Amabilidad», su figura es fundamental para entender la espiritualidad moderna, basada en el amor y la dulzura más que en el rigorismo.

San Francisco de Sales (1567-1622)

Nacido en Saboya (Francia), fue un hombre de una inteligencia brillante y un corazón profundamente humano. A pesar de tener un temperamento fuerte, trabajó durante años hasta lograr una mansedumbre legendaria.

Patrón de Escritores y Periodistas:

Fue un pionero de la comunicación. Al no poder predicar en Ginebra (por el control calvinista), escribía hojas sueltas con explicaciones de la fe católica y las pasaba por debajo de las puertas. Por este uso de los «folletos», es el patrón de la prensa. Espiritualidad para todos:

Su libro Introducción a la vida devota rompió moldes al enseñar que la santidad no es solo para monjes o ermitaños, sino que un soldado, un comerciante o una madre de familia pueden ser santos en su vida cotidiana. Fundador:

Junto a Santa Juana de Chantal, fundó la (Salesas). Célebre frase: «Se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre».

Otros santos que se celebran el 24 de enero

Junto al patrón de los escritores, hoy recordamos a:

San Feliciano de Foligno, obispo y mártir:

Evangelizador de la Umbría (Italia) en el siglo III. Murió a los 94 años mientras era trasladado a Roma para ser martirizado, agotado por los malos tratos de sus captores. San Babilas de Antioquía, obispo y mártir:

Famoso por haber impedido la entrada en la iglesia al emperador Felipe el Árabe hasta que este hiciera penitencia por un crimen cometido. Murió en prisión durante la persecución de Decio. Santa Jero de Shertogenbosch:

Mártir en los Países Bajos. San Exuperancio de Cingoli, obispo: Pastor del siglo V en Italia, recordado por su celo en la protección de su comunidad durante las invasiones.

Beatos