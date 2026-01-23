El sorteo europeo Euromillones, celebrado como cada martes y viernes con participación en varios países europeos, ha repartido esta noche millones de euros en premios.



Combinación ganadora de hoy

Números premiados: 04, 05, 13, 21, 42

Estrellas: 03 y 10

Código “El Millón” (España): XHG89279

📌 Detalles del sorteo

• Bote estimado: 99.000.000 € para el primer premio (si hay acertante de máxima categoría).

• Para ganar el bote completo es necesario acertar los 5 números + las 2 estrellas.

• El código “El Millón” reparte 1.000.000 € garantizados a un boleto español con el código correspondiente.

🧾 Información para los ganadores

• Cobro de premios:

Los premios pueden cobrarse en administraciones de lotería, en entidades bancarias autorizadas o de forma online si el boleto fue adquirido por internet a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

• Caducidad:

El plazo para reclamar los premios de Euromillones en España suele ser de 90 días naturales desde la fecha del sorteo, aunque conviene verificarlo en cada caso según la normativa vigente.

• Próximo sorteo:

El siguiente sorteo de Euromillones se celebrará el martes siguiente, con nuevos botes y oportunidades de premio.

Aviso: Esta información es meramente orientativa y se basa en resultados publicados por medios de comunicación. La lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.