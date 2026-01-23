El sorteo de la Bonoloto, organizado por Loterías y Apuestas del Estado , se ha celebrado este viernes 23 de enero de 2026, repartiendo premios entre los acertantes de toda España.
Combinación ganadora de la Bonoloto
• Números premiados: 10, 11, 14, 17, 26 y 44
• Complementario: 35
• Reintegro: 6
Este sorteo contaba con un bote acumulado de 6,3 millones de euros, que se repartirá según el número de acertantes en cada categoría.
⸻
Información para el ganador
• Cobro de premios:
Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse en cualquier punto de venta oficial de Loterías. Los premios superiores deben cobrarse en entidades bancarias colaboradoras o a través de la web oficial si la apuesta fue validada online.
• Caducidad:
El plazo para reclamar los premios es de 90 días naturales a partir del día siguiente al sorteo.
• Próximo sorteo:
La Bonoloto vuelve a celebrarse mañana sábado, con un nuevo bote en juego.
Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.