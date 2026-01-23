El sorteo de la Bonoloto, organizado por Loterías y Apuestas del Estado , se ha celebrado este viernes 23 de enero de 2026, repartiendo premios entre los acertantes de toda España.

Combinación ganadora de la Bonoloto

• Números premiados: 10, 11, 14, 17, 26 y 44

• Complementario: 35

• Reintegro: 6

Este sorteo contaba con un bote acumulado de 6,3 millones de euros, que se repartirá según el número de acertantes en cada categoría.

⸻

Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse en cualquier punto de venta oficial de Loterías. Los premios superiores deben cobrarse en entidades bancarias colaboradoras o a través de la web oficial si la apuesta fue validada online.

• Caducidad:

El plazo para reclamar los premios es de 90 días naturales a partir del día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo:

La Bonoloto vuelve a celebrarse mañana sábado, con un nuevo bote en juego.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.



