Aquí tienes los resultados del sorteo de Eurojackpot de hoy — viernes 23 de enero de 2026 tal y como aparecen en la web oficial de la ONCE:
Resultados del
Eurojackpot – Viernes, 23 de enero de 2026
🎯 Combinación ganadora
- Números principales: 18, 36, 39, 45, 50
- Números Euro (Soles): 06 y 09
💰 Premios y acertantes (estimación en Europa)
- 1ª Categoría (5 + 2 aciertos): 1 acertante — 53.723.456,70 €
- 2ª Categoría (5 + 1): 3 acertantes — 741.180,20 € cada uno
- 3ª Categoría (5): 4 acertantes — 313.493,30 € cada uno
- 4ª Categoría (4 + 2): 44 acertantes — premios menores
- 5ª a 12ª Categoría: numerosos premios en distintas combinaciones según la coincidencia de números y soles.
(Estos datos corresponden al escrutinio general del sorteo y pueden variar ligeramente en España dependiendo de boletos vendidos localmente.)
🗓 Próximo sorteo
El próximo sorteo del Eurojackpot se celebrará el martes 27 de enero de 2026, con un bote estimado de 10.000.000 €.
📌 Información adicional
• El Eurojackpot es una lotería paneuropea que se celebra martes y viernes.
• Para ganar el bote completo hay que acertar los 5 números principales + los 2 Euro números.
• El premio puede cobrarse en administraciones de lotería autorizadas o, si se juega online, a través de la plataforma oficial de la ONCE.
• Los premios caducan según la normativa vigente aplicable en cada país participante.
Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la publicada por la organización del Eurojackpot (a través de ONCE y sus plataformas oficiales).