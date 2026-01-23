Aquí tienes los resultados del sorteo de Eurojackpot de hoy — viernes 23 de enero de 2026 tal y como aparecen en la web oficial de la ONCE:



Resultados del

Eurojackpot – Viernes, 23 de enero de 2026

🎯 Combinación ganadora

Números principales: 18, 36, 39, 45, 50

Números Euro (Soles): 06 y 09

💰 Premios y acertantes (estimación en Europa)

1ª Categoría (5 + 2 aciertos): 1 acertante — 53.723.456,70 €

2ª Categoría (5 + 1): 3 acertantes — 741.180,20 € cada uno

3ª Categoría (5): 4 acertantes — 313.493,30 € cada uno

4ª Categoría (4 + 2): 44 acertantes — premios menores

5ª a 12ª Categoría: numerosos premios en distintas combinaciones según la coincidencia de números y soles.

(Estos datos corresponden al escrutinio general del sorteo y pueden variar ligeramente en España dependiendo de boletos vendidos localmente.)

🗓 Próximo sorteo

El próximo sorteo del Eurojackpot se celebrará el martes 27 de enero de 2026, con un bote estimado de 10.000.000 €.

📌 Información adicional

• El Eurojackpot es una lotería paneuropea que se celebra martes y viernes.

• Para ganar el bote completo hay que acertar los 5 números principales + los 2 Euro números.

• El premio puede cobrarse en administraciones de lotería autorizadas o, si se juega online, a través de la plataforma oficial de la ONCE.

• Los premios caducan según la normativa vigente aplicable en cada país participante.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la publicada por la organización del Eurojackpot (a través de ONCE y sus plataformas oficiales).