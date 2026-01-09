El santoral católico conmemora hoy, 10 de enero, a figuras que destacan por su cercanía al pueblo y su defensa de la ortodoxia. Entre ellos sobresale San Gonzalo de Amarante, muy querido en la tradición lusa y española, y el Papa San Agatón, clave en la historia de los concilios.

San Gonzalo de Amarante, presbítero

San Gonzalo (1187-1259) fue un sacerdote portugués que, tras peregrinar a Roma y Jerusalén, ingresó en la Orden de Predicadores (Dominicos).

Predicador y Músico: La tradición popular lo recuerda como un santo alegre que utilizaba la música para atraer a la gente a la oración.

Patronazgo: Es muy invocado en Portugal como protector de los matrimonios y es el patrón de la ciudad de Amarante.

San Agatón, papa

San Agatón gobernó la Iglesia a finales del siglo VII (678-681) y es recordado por su carácter afable y su profunda preparación teológica.

«El Taumaturgo»: Se le conoció con este sobrenombre por la gran cantidad de milagros y curaciones que se le atribuyeron ya en vida.

Otros santos que se celebran el 10 de enero

Junto a los anteriores, en esta jornada recordamos a:

San Guillermo de Bourges (o de Donjeon): Arzobispo francés del siglo XIII. A pesar de su alta jerarquía, vivió con una austeridad extrema, no comía carne y se dedicaba por completo a visitar a los enfermos y encarcelados. Fue canonizado solo ocho años después de su muerte.

San Juan Camilo «el Bueno»: Obispo de Milán en el siglo VII. Se le dio el apelativo de «el Bueno» por su inmensa generosidad y por su labor para reconciliar a los lombardos con la Iglesia católica.

San Gregorio de Nisa: Aunque su fiesta principal es en otra fecha en algunos calendarios, muchas tradiciones lo conmemoran hoy. Fue hermano de San Basilio Magno y uno de los grandes Padres de la Iglesia.

San Pedro Orseolo: Fue Dogo (gobernante) de Venecia en el siglo X. Tras una brillante carrera política, abandonó el poder en secreto para hacerse monje camaldulense, buscando la humildad y el silencio.

Beatos