Brahim Díaz volvió a demostrar por qué es la gran sensación de la Copa de África. El madridista abrió el marcador y anotó su quinto gol en cinco partidos, consolidándose como el máximo goleador del torneo, mientras Marruecos sellaba su pase a las semifinales.

Desde el inicio, ‘Los Leones del Atlas’ mostraron su superioridad, pese a la baja de Ounahi. El gol de Brahim llegó tras un córner ejecutado por Achraf, cabeceado por El Kaabi y rematado casi con la cintura por el malagueño, que celebró su anotación con su característico gesto ante la euforia del público en Rabat.

El partido mantuvo un ritmo intenso. Marruecos generó varias ocasiones, destacando a Kaabi y Abde, y resistió el empuje de Camerún en la segunda mitad, que buscaba el empate con ataques más directos y balones parados. Finalmente, Saibari cerró la cuenta en el minuto 74 tras otra falta sobre Brahim, rematando un balón botado por Abde, sellando el 2-0 definitivo.

Los números de Brahim son históricos: nadie había marcado en los cinco primeros partidos de una Copa desde 1968, y ningún jugador marroquí había liderado la tabla de goleadores en solitario. Su actuación lo confirma como la gran estrella del torneo hasta ahora.

Ahora, Marruecos espera rival para semifinales, que se definirá este sábado entre Nigeria y Argelia, con la ilusión de seguir soñando con levantar la Copa en casa.