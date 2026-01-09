Comprueba la combinación ganadora del Eurojackpot de este 9 de enero de 2026 y descubre si tu boleto ha resultado premiado.

La emoción de Eurojackpot regresa este viernes 9 de enero de 2026. Como cada martes y viernes, Europa se paraliza a la espera de conocer la combinación de cinco números y dos soles que puede entregar un bote de XX millones de euros.

El sorteo se celebra en Helsinki (Finlandia) en torno a las 21:00h y los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después.

Consulta aquí los números premiados y comprueba si tu boleto ha resultado ganador:

Combinación ganadora de Eurojackpot hoy, 9 de enero

Números: XX – XX – XX – XX – XX

XX – XX – XX – XX – XX Soles (Eurosols): X – X

¿Cómo jugar a Eurojackpot?

Para participar en el sorteo europeo, el jugador debe elegir cinco números (del 1 al 50) y dos soles (del 1 al 12). El precio de cada apuesta en España es de 2 euros.

Reparto de premios y categorías

Eurojackpot destina una parte de su recaudación a premios, repartidos en 12 categorías diferentes:

1ª Categoría (5+2): El Bote (mínimo 10M€, máximo 120M€).

El Bote (mínimo 10M€, máximo 120M€). 2ª Categoría (5+1): Premio según escrutinio.

Premio según escrutinio. 3ª Categoría (5+0): Premio según escrutinio.

Premio según escrutinio. (… hasta la 12ª categoría: 2 números + 1 sol).

Horario del sorteo

El escrutinio se realiza en Helsinki sobre las 21:00 horas. Sin embargo, debido a la gestión de datos entre los 19 países participantes, los resultados oficiales y el reparto de premios suelen confirmarse entre las 21:15h y las 21:30h.