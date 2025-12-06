El santoral católico en España y en el resto del mundo conmemora hoy, 6 de diciembre, a San Nicolás de Bari, obispo, una de las figuras más populares de la cristiandad. Su vida de caridad inspira la figura moderna de Santa Claus o Papá Noel.

San Nicolás de Bari, obispo

Nicolás fue un obispo del siglo IV en Myra (actual Turquía), cuya vida se caracteriza por su inmensa bondad, su defensa de la fe y numerosos milagros atribuidos a su intercesión.

Historia: Nació en Patara, Licia (Asia Menor) hacia el año 270. Tras heredar una gran fortuna, la distribuyó discretamente entre los pobres. Fue elegido obispo de Myra, donde su ministerio estuvo marcado por el celo pastoral y la caridad inagotable hacia los necesitados.

El Origen de la Tradición: El relato más conocido es el de las tres doncellas , a las que salvó de la pobreza arrojando tres bolsas de oro por la ventana, de forma anónima, para que pudieran tener una dote. Este acto de generosidad secreta es el que lo vincula a la figura del dador de regalos en las festividades navideñas.

Defensa de la Fe: Históricamente, se le sitúa como un ferviente defensor de la ortodoxia católica en el Primer Concilio de Nicea (325), donde se opuso a la herejía arriana. Tras su muerte, sus restos fueron trasladados a Bari (Italia) en 1087, de donde toma su nombre más común.

Patronazgo: Es el patrono de los niños, los marineros, los panaderos, los comerciantes, los solteros y de varias naciones y ciudades. En España, es muy venerado y se le pide protección contra naufragios e incendios.

Otros santos que se celebran el 6 de diciembre

Además de la conmemoración principal de San Nicolás, en esta jornada la Iglesia Católica también recuerda la onomástica de otros santos y beatos:

San Dionisia, mártir: Mártir en África en el siglo V, durante la persecución de los vándalos arrianos.

Mártir en África en el siglo V, durante la persecución de los vándalos arrianos. San José Mañanet Vives, presbítero: Fundador español del siglo XIX de la Congregación de los Hijos de la Sagrada Familia.

Fundador español del siglo XIX de la Congregación de los Hijos de la Sagrada Familia. San Asela de Roma, virgen.

San Mayolo.

San Policarpo de Esmirna.

Beatos

Beato Guillermo de Saignon.