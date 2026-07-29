Telecinco y Bulldog TV ultiman la producción de ‘Rueda la letra’, un nuevo concurso que incorporará la emblemática prueba de ‘El Rosco’. Carlos Sobera será el presentador y Rafa Guardiola, antiguo director de ‘Pasapalabra’ durante su etapa en Mediaset, estará al frente del programa.

Telecinco ya ha puesto nombre y presentador al concurso con el que pretende devolver ‘El Rosco’ a su programación. El nuevo formato se llamará ‘Rueda la letra’ y estará conducido por Carlos Sobera, uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento de Mediaset.

La cadena producirá el espacio junto a Bulldog TV y ha confirmado que el proyecto se encuentra en la recta final de su preparación. La dirección recaerá en Rafa Guardiola, profesional que estuvo al frente de ‘Pasapalabra’ durante más de diez años en su anterior etapa en Telecinco.

El anuncio supone un nuevo movimiento en la batalla televisiva y judicial abierta alrededor de la prueba final de ‘Pasapalabra’. Antena 3 tuvo que retirar ‘El Rosco’ después de que el Tribunal Supremo reconociera sus características como una obra protegida y atribuyera los derechos a la productora neerlandesa MC&F.

Así se llamará el nuevo concurso de Telecinco

‘Rueda la letra’ será el nombre del programa que acogerá ‘El Rosco’ fuera de ‘Pasapalabra’.

Mediaset no ha explicado todavía todas las pruebas que formarán parte del concurso ni cómo se llegará a su fase definitiva. La compañía únicamente ha confirmado que ‘El Rosco’ estará integrado en el formato y que su producción se encuentra en una fase avanzada.

Esto significa que el espacio no será simplemente una emisión independiente de la conocida prueba alfabética. Telecinco prepara un concurso completo, con una mecánica todavía por presentar, que tendrá ‘El Rosco’ como uno de sus principales atractivos.

Tampoco se ha comunicado oficialmente si conservará elementos asociados durante años a ‘Pasapalabra’, como la participación de famosos, la acumulación de segundos, el duelo entre concursantes veteranos o el bote progresivo.

Carlos Sobera será el presentador de ‘Rueda la letra’

Telecinco ha confiado el proyecto a Carlos Sobera, un presentador con una amplia experiencia en concursos y grandes formatos de entretenimiento.

Sobera ha estado al frente de programas como ‘¿Quién quiere ser millonario?’, ‘El precio justo’ y ‘First Dates’. Mediaset considera que su capacidad para combinar tensión, humor y cercanía con los concursantes encaja con la naturaleza del nuevo espacio.

Su elección refuerza el protagonismo que mantiene dentro de la programación del grupo. Durante 2026 ha presentado las entregas de ‘El precio justo’ y ha continuado como anfitrión de ‘First Dates’, trasladado al access prime time de Telecinco.

El comunicador también tiene pendiente otro concurso para la cadena: ‘Los 200: uno contra la masa’, adaptación de ‘Wisdom of the Crowd’ en la que varios participantes deberán enfrentarse a las respuestas colectivas de 200 personas presentes en el plató.

Rafa Guardiola vuelve a trabajar con ‘El Rosco’

La elección de Rafa Guardiola como director es otro de los elementos importantes del proyecto.

Guardiola dirigió ‘Pasapalabra’ durante más de una década cuando el concurso se emitía en Telecinco. Su incorporación permitirá que ‘Rueda la letra’ cuente con un profesional que conoce el funcionamiento televisivo de ‘El Rosco’, el ritmo de sus preguntas y la tensión necesaria para convertir la última prueba en el clímax del programa.

Telecinco busca así recuperar parte de la experiencia acumulada durante la etapa en la que ‘Pasapalabra’ fue uno de sus concursos más reconocidos.

La producción correrá a cargo de Bulldog TV, compañía que ya ha trabajado con Mediaset en diferentes formatos de entretenimiento y realities.

Cuándo se estrenará ‘Rueda la letra’

Mediaset todavía no ha anunciado oficialmente la fecha de estreno ni el horario de ‘Rueda la letra’.

El comunicado del grupo señala que Telecinco y Bulldog TV están ultimando la producción, pero no confirma si el concurso llegará en septiembre, si será diario o si ocupará una franja de tarde diferente.

Por tanto, cualquier propuesta concreta sobre su ubicación en la parrilla debe considerarse provisional hasta que Telecinco publique su programación definitiva.

La franja elegida será especialmente relevante. Una emisión de tarde podría provocar una competencia directa o cercana con ‘Pasapalabra’, mientras una ubicación distinta permitiría a Mediaset utilizar ‘El Rosco’ sin enfrentar inmediatamente ambos formatos.

Por qué Antena 3 tuvo que retirar ‘El Rosco’

El origen del nuevo concurso está en el largo conflicto judicial por la propiedad intelectual de ‘El Rosco’.

El Tribunal Supremo confirmó el 21 de mayo de 2026 la sentencia que obligaba a Atresmedia a dejar de emitir ‘Pasapalabra’ con esa prueba. El fallo consideró que ‘El Rosco’ posee una estructura y una configuración suficientemente originales para recibir protección jurídica y reconoció a MC&F como titular de sus derechos.

La resolución confirmó el pronunciamiento anterior de la Audiencia Provincial de Barcelona, que había concluido que los creadores de la prueba cedieron sus derechos a la empresa neerlandesa.

Antena 3 ejecutó la sentencia y dejó de utilizar ‘El Rosco’. Atresmedia también confirmó que abonó la indemnización correspondiente y que cumplió voluntariamente los demás pronunciamientos judiciales.

‘Pasapalabra’ continúa con su nueva prueba ‘AlaZ’

La retirada de ‘El Rosco’ no supuso la desaparición de ‘Pasapalabra’. Antena 3 mantuvo el concurso presentado por Roberto Leal y estrenó una nueva prueba final denominada ‘AlaZ’.

En esta mecánica, los participantes deben completar palabras relacionadas con las letras del abecedario, pueden elegir el sentido en el que quieren jugar y disponen de la posibilidad de solicitar pistas a cambio de perder tiempo. Atresmedia sostiene que se trata de una adaptación independiente del formato suizo ‘DallAZetA’.

La compañía defiende que ‘AlaZ’ no utiliza la configuración circular característica de ‘El Rosco’ y que presenta diferencias sustanciales en la disposición de los concursantes, el tiempo, las respuestas y las opciones estratégicas.

MC&F, sin embargo, ha cuestionado la nueva prueba al considerar que mantiene similitudes con su formato y ha anunciado acciones legales. Atresmedia e ITV Studios han asegurado que se opondrán a cualquier intento de retirar ‘AlaZ’.

Mediaset también reclama la marca ‘Pasapalabra’

La llegada de ‘Rueda la letra’ se produce mientras Mediaset mantiene otro frente relacionado con el concurso.

El grupo presentó una reclamación ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea por la marca ‘Pasapalabra’, actualmente utilizada por Antena 3. Fuentes de Mediaset explicaron a EFE que consideran que el nombre les pertenece y que esperan poder recuperarlo.

La creación de ‘Rueda la letra’ no confirma que Mediaset haya renunciado a esa reclamación. Son dos asuntos diferentes: el nuevo programa permitirá utilizar ‘El Rosco’, mientras el procedimiento sobre la marca determinará quién puede emplear el nombre ‘Pasapalabra’.

Por ahora, Antena 3 continúa emitiendo el concurso bajo esa denominación y Telecinco prepara su propio formato con un título diferente.

Telecinco refuerza su apuesta por los concursos

‘Rueda la letra’ formará parte de la creciente apuesta de Telecinco por los concursos de entretenimiento.

La cadena ha recuperado ‘El precio justo’, ha encargado ‘Los 200: uno contra la masa’ y ahora construye un nuevo programa alrededor de una de las pruebas más conocidas de la televisión española.

La presencia de Carlos Sobera en estos proyectos evidencia la confianza de Mediaset en el presentador. No obstante, hasta que se anuncien la fecha y el horario de ‘Rueda la letra’, no puede determinarse cuántas apariciones semanales tendrá ni si llegará a presentar varios espacios durante una misma jornada.

La principal incógnita será comprobar si ‘El Rosco’ conserva su capacidad para atraer espectadores cuando aparezca separado de ‘Pasapalabra’ y rodeado por pruebas completamente nuevas.

Nota: Telecinco ha confirmado el nombre, el presentador, la productora, el director y la incorporación de ‘El Rosco’. La fecha de estreno, el horario y la mecánica completa de ‘Rueda la letra’ todavía no han sido anunciados oficialmente.