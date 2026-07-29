La creadora de contenido asegura que la protección utilizada contra Samy Rivers redujo su visibilidad y no evitó que terminara con la nariz inflamada. RoRo sostiene que el casco fue modificado por la organización siguiendo las peticiones del equipo rival y rechaza que resultara decisivo para su victoria.

RoRo ha respondido públicamente a las críticas recibidas por el casco que utilizó durante su combate contra Samy Rivers en La Velada del Año VI.

La influencer española publicó un vídeo en el que defiende que la protección especial no le proporcionó una ventaja deportiva. Según su versión, el casco terminó dificultando su visión y ni siquiera impidió que recibiera impactos en la nariz, una zona que necesitaba proteger debido a una operación anterior.

“Un casco no hace que conectes más golpes”, afirmó al comenzar su explicación. RoRo también mostró varias fotografías tomadas después del combate en las que, según señaló, aparece con la nariz enrojecida e inflamada.

La controversia corresponde a La Velada del Año VI, celebrada el sábado 25 de julio de 2026 en el estadio de La Cartuja de Sevilla, y no a la quinta edición, como señalan algunas publicaciones.

RoRo asegura que terminó con la nariz inflamada

La creadora de contenido sostiene que la protección no funcionó tan bien como se esperaba.

En su vídeo aseguró que, varios días después del combate, todavía sentía molestias. Para respaldar sus palabras enseñó imágenes tomadas durante la noche de La Velada en las que su nariz aparece enrojecida.

“Ni siquiera me terminó protegiendo bien la nariz”, explicó. Según RoRo, un casco convencional podía desplazarse debido a la forma de su cabeza y dejar descubierta precisamente la zona que necesitaba proteger.

La influencer considera que, sin la adaptación utilizada durante la pelea, las consecuencias de los golpes podrían haber sido más graves. Sin embargo, el alcance de las molestias descritas corresponde a su propio testimonio y no se ha difundido públicamente una evaluación médica posterior al combate.

Así fue modificado el casco de RoRo

RoRo explicó que el modelo utilizado finalmente no era exactamente el mismo que mostró durante el pesaje.

La protección original estaba formada por un casco de pómulos acompañado de una careta frontal. Después de las conversaciones entre los equipos, la organización retiró la parte inferior de esa estructura, elevó el resto para crear una barra y añadió acolchado en la zona delantera.

También se estudió retirar la protección de la barbilla, pero, según su relato, el equipo técnico consideró que hacerlo podía comprometer la integridad de la pieza.

RoRo sostiene que estas modificaciones se realizaron atendiendo a las objeciones planteadas por el equipo de Samy Rivers y no de manera unilateral.

“Me quitó bastante visibilidad”

Una de las críticas más repetidas después del combate fue que la estructura frontal podía impedir que Rivers conectara golpes limpios en el rostro de su rival.

RoRo presenta una interpretación diferente. Asegura que el acolchado añadido hizo que la barra sobresaliera más y facilitó que algunos golpes alcanzaran la protección.

También afirma que el tamaño del casco redujo considerablemente su campo de visión.

“Ni siquiera se me veían los ojos”, señaló al explicar las dificultades que experimentó durante los tres asaltos. En su opinión, esa limitación compensaba cualquier posible beneficio proporcionado por la barra frontal.

No existe, por el momento, un análisis técnico independiente que determine si el modelo utilizado favoreció o perjudicó objetivamente a alguna de las dos participantes.

RoRo niega que el casco decidiera el combate

La influencer también respondió a los usuarios que atribuyeron su victoria exclusivamente a la protección.

RoRo argumenta que el casco no mejoró su velocidad, su capacidad para golpear ni su precisión. Por ello, considera injusto que parte de la conversación posterior haya ignorado su preparación y su actuación sobre el cuadrilátero.

La española se impuso a Samy Rivers por decisión unánime después de tres asaltos. Los jueces consideraron que había hecho méritos suficientes para ganar un enfrentamiento marcado por intercambios constantes y por la presión ofensiva de ambas participantes.

Después del resultado, Rivers aceptó la decisión y afirmó que se marchaba tranquila por haber dado todo lo que tenía durante la preparación y el combate. RoRo, por su parte, agradeció el apoyo recibido y reconoció que había tratado de no crearse expectativas antes de subir al ring.

La polémica comenzó antes de la pelea

El casco ya había provocado dudas durante las horas anteriores a La Velada.

El equipo de Samy Rivers cuestionó que ambas participantes fueran a competir con protecciones diferentes y reclamó conocer con precisión las modificaciones que se realizarían.

La preocupación no se centraba únicamente en la protección de la nariz de RoRo. También existían dudas sobre la posibilidad de que la estructura rígida dificultara los golpes de Rivers o provocara molestias en las manos de la mexicana.

Las conversaciones de última hora permitieron adaptar el casco y evitar la cancelación del combate. Las dos participantes terminaron subiendo al ring después de que sus equipos aceptaran las condiciones definitivas.

Ibai reconoció un fallo de comunicación

Las explicaciones de RoRo llegan después de que Ibai Llanos ofreciera su propia versión de lo sucedido.

El organizador aseguró que sabía que la influencer había atravesado problemas físicos, pero que no recibió desde el comienzo información clara sobre la imposibilidad de recibir impactos directos en la nariz.

Ibai consideró que una condición de esa importancia debía haberse comunicado con suficiente antelación a todas las partes. También planteó que, si la participación suponía un riesgo significativo para la salud de RoRo, habría sido preferible reconsiderar el combate.

El streamer no acusó a la española de actuar con mala fe. Su crítica se dirigió principalmente al proceso de comunicación entre la participante, el área deportiva, la organización general y el equipo de Rivers.

RoRo dice que informó de su operación

RoRo sostiene que su necesidad de utilizar una protección adaptada no era un secreto.

La creadora había explicado antes del combate que se sometió a una operación de nariz y que aceptó participar bajo la condición de contar con un casco capaz de proteger esa zona.

Durante su preparación llegó a entrenar con diferentes modelos, incluido uno con una estructura frontal más voluminosa. La versión definitiva fue acordada después de las objeciones presentadas por la esquina rival.

La contradicción entre las declaraciones de Ibai y RoRo no implica necesariamente que alguno de los dos mienta. Sus versiones apuntan a que la información pudo ser trasladada al equipo deportivo sin llegar con la misma claridad a todos los responsables del evento.

“La Velada es un espectáculo”

RoRo también recordó que La Velada no es una competición profesional, sino un evento de entretenimiento protagonizado por creadores de contenido con una preparación limitada en el tiempo.

Con ese argumento, defiende que la seguridad debe situarse por encima de la uniformidad absoluta del equipamiento. Para ella, permitir una adaptación médica no supone alterar el resultado, siempre que la protección sea revisada y aceptada por los responsables y por el equipo contrario.

La controversia demuestra, sin embargo, la necesidad de establecer protocolos más claros. Cualquier limitación médica que obligue a modificar el material debería ser comunicada desde el comienzo de la preparación, para que ambas esquinas puedan entrenar con condiciones equivalentes y evitar negociaciones de última hora.

Una polémica que eclipsó la actuación de ambas

RoRo considera que el debate sobre el casco ha terminado ocultando el esfuerzo realizado por las dos participantes.

La española insiste en que la protección no golpeó por ella ni decidió las puntuaciones de los jueces. Rivers, mientras tanto, evitó utilizar la controversia como excusa después de su derrota y valoró positivamente su propia actuación.

El vídeo de RoRo aporta nuevos detalles sobre las modificaciones, pero no resuelve de manera definitiva si el casco afectó al desarrollo del combate. Esa valoración continúa dividida entre seguidores, entrenadores y analistas.

Lo confirmado es que el modelo fue modificado antes de la pelea, que ambos equipos aceptaron finalmente la celebración del enfrentamiento y que RoRo obtuvo la victoria por decisión unánime.