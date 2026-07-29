La Aemet activa alertas naranjas y amarillas en prácticamente todo el país, salvo en Asturias, Murcia y Baleares. Pamplona y La Rioja registrarán los picos de temperatura más extremos.

Madrid — España afronta desde este miércoles la cuarta ola de calor del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos y naranjas en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas por un episodio de altas temperaturas que dejará registros de entre 41 y 42 grados en diversos puntos de la Península. Tan solo Asturias, la Región de Murcia y el archipiélago balear quedan al margen de los avisos meteorológicos en esta primera jornada.

El nivel naranja (peligro importante) afecta a amplias zonas del centro, norte y sur peninsular, mientras que el nivel amarillo se extiende por el resto de las regiones ante un ascenso térmico generalizado.

Registro por comunidades: del sur al norte peninsular

Andalucía: Nivel naranja en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén , con máximas que alcanzarán los 40 grados en zonas como la campiña cordobesa, la cuenca del Genil y Morena y Condado. Sevilla permanece en nivel amarillo con 39 grados en su campiña.

Nivel naranja en las provincias de , con máximas que alcanzarán los 40 grados en zonas como la campiña cordobesa, la cuenca del Genil y Morena y Condado. Sevilla permanece en nivel amarillo con 39 grados en su campiña. Navarra y La Rioja: Registrarán los valores más extremos. Navarra mantiene el aviso naranja con previsión de hasta 41 grados en la zona centro, pudiendo alcanzarse de forma local los 42 grados en Pamplona y la Ribera. En La Rioja la Ribera del Ebro llegará a los 40 grados, con picos puntuales de 42.

Registrarán los valores más extremos. Navarra mantiene el aviso naranja con previsión de hasta 41 grados en la zona centro, pudiendo alcanzarse de forma local los y la Ribera. En La Rioja la Ribera del Ebro llegará a los 40 grados, con picos puntuales de 42. Aragón y Cataluña: Las tres provincias aragonesas, junto a Girona y Lleida, se sitúan en alerta naranja con registros entre 37 y 39 grados. Barcelona y Tarragona permanecen en nivel amarillo (entre 35 y 38 grados).

Las tres provincias aragonesas, junto a Girona y Lleida, se sitúan en alerta naranja con registros entre 37 y 39 grados. Barcelona y Tarragona permanecen en nivel amarillo (entre 35 y 38 grados). Zona centro (Madrid y Castilla-La Mancha): Toda Castilla-La Mancha —salvo Guadalajara— está en nivel naranja por máximas de 40 grados. En la Comunidad de Madrid, el aviso naranja afecta al área metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste por termómetros de hasta 39 grados, mientras la Sierra se queda en nivel amarillo (36 grados).

Toda Castilla-La Mancha —salvo Guadalajara— está en nivel naranja por máximas de 40 grados. En la Comunidad de Madrid, el aviso naranja afecta al área metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste por termómetros de hasta 39 grados, mientras la Sierra se queda en nivel amarillo (36 grados). Castilla y León y País Vasco: Nivel naranja en Burgos, Soria y Valladolid (37-39 grados), situándose el resto de provincias castellano-leonesas en amarillo. En el País Vasco, Álava rozará los 39 grados y el interior de Gipuzkoa los 37.

Nivel naranja en Burgos, Soria y Valladolid (37-39 grados), situándose el resto de provincias castellano-leonesas en amarillo. En el País Vasco, Álava rozará los 39 grados y el interior de Gipuzkoa los 37. Resto de autonomías: Cantabria, Extremadura, Galicia, la Comunitat Valenciana y Canarias se encuentran en nivel amarillo por temperaturas que oscilarán entre los 35 y los 39 grados.

Ante la presencia de avisos de nivel naranja, las autoridades meteorológicas recuerdan la necesidad de extremar la precaución frente al riesgo para las actividades al aire libre, además de seguir las recomendaciones de protección e hidratación frente al impacto del calor.