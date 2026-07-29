Felipe VI y Santiago Peña mantienen un encuentro bilateral en Perú con el foco puesto en la transición energética, la respuesta ante emergencias climáticas y el fortalecimiento de lazos de cara a la cita de noviembre en Madrid.

Asunción — El rey de España, Felipe VI, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, mantuvieron este martes una reunión bilateral en Lima para analizar los principales desafíos globales, profundizar en la cooperación mutua y avanzar en la preparación de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará el próximo mes de noviembre en la capital española.

El encuentro tuvo lugar en la capital peruana, hasta donde ambos mandatarios se desplazaron para asistir a los actos de transmisión de mando presidencial e toma de posesión de Keiko Fujimori.

Transición energética, medio ambiente y seguridad

Tras la cita, el presidente paraguayo valoró el diálogo mantenido con el monarca español a través de sus canales oficiales, calificando la reunión de «excelente». Durante la conversación, ambos mandatarios repasaron materias clave para la relación bilateral:

Transición energética e inversiones: Se abordó el impulso de proyectos solares en Paraguay con participación del sector empresarial español.

Se abordó el impulso de proyectos solares en Paraguay con participación del sector empresarial español. Cooperación ambiental: Evaluaron respuestas conjuntas frente a las emergencias climáticas actuales.

Evaluaron respuestas conjuntas frente a las emergencias climáticas actuales. Seguridad: Ratificaron el compromiso mutuo en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Rumbo a la cita de Madrid

La reunión sirvió asimismo para terminar de fijar temas sustantivos en la agenda de la XXX Cumbre Iberoamericana, fijada para los días 3, 4 y 5 de noviembre en Madrid bajo el lema «Iberoamérica: juntos construimos nuestra comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro».

Este encuentro bilateral se produce semanas después de que las cancillerías de ambos países revalidaran el compromiso de Paraguay de acudir a la cumbre «al más alto nivel», coincidiendo además con la entrada en vigor parcial, el pasado 1 de mayo, del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.